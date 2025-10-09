Patti Smith clausura la Cúpula Atlántica de Zara en A Coruña con un concierto inolvidable

Patti Smith ofreció en A Coruña una de esas noches memorables que permanecen en la memoria. La legendaria artista estadounidense fue la encargada de clausurar la Cúpula Atlántica de Zara en el Monte de San Pedro, que cerrará este domingo tras haber recibido la visita de más de 100.000 personas.

Desde su inauguración, el pasado 3 de julio, el espacio ha albergado la obra cinética 50 Songs of the Sea, creada por la reconocida artista y diseñadora británica Es Devlin, convirtiéndose en un lugar singular donde sonido, imagen y arquitectura se combinan para ofrecer una experiencia sensorial única.

A lo largo de estos meses, además de la instalación, el público ha podido disfrutar de una programación cultural diversa que incluyó conciertos de artistas como Myles Smith, Luz Casal, Air y The Blaze.

El concierto de Patti Smith fue la guinda del pastel, aunque solo unos pocos afortunados pudieron disfrutar de la cita: más de 26.000 personas se inscribieron en el sorteo de las 200 entradas disponibles para el evento.

Quienes no pudieron asistir al concierto aún tendrán hasta el domingo 12 de octubre para visitar por última vez la Cúpula, ya que, según confirmaron fuentes de Zara a este medio, no está prevista una nueva instalación por el momento.