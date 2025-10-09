Prensa Ibérica: rigor, independencia y territorio

En el año 2000 nacía LA OPINIÓN A CORUÑA, una cabecera que, desde sus primeros pasos, se propuso ser mucho más que un periódico: un espejo de la ciudad, un altavoz de sus vecinos y un testigo comprometido con la evolución de Galicia. En estos 25 años se ha convertido en parte esencial de Prensa Ibérica, el grupo de comunicación líder en información regional y local en España tras haber protagonizado en las últimas décadas un vertiginoso proceso de crecimiento y expansión.

La historia de LA OPINIÓN A CORUÑA está íntimamente ligada a la de Prensa Ibérica, un proyecto que vio la luz en diciembre de 1978, en plena efervescencia democrática, coincidiendo con la aprobación de la Constitución Española. En aquel contexto de transformación y esperanza, Javier Moll y su esposa, Arantza Sarasola, iniciaron su andadura empresarial con la adquisición de Editorial Prensa Canaria. Así comenzaba una trayectoria marcada por el compromiso con la libertad de prensa, la pluralidad informativa y la cercanía con los ciudadanos.

Javier Moll y Arantza Sarasola, con la 'Manzana de Oro' / LOC

Desde sus orígenes, Prensa Ibérica ha mantenido una vocación clara: informar desde lo local para entender lo global. Esta filosofía ha guiado su expansión por toda España, hasta alcanzar una red de 25 periódicos impresos y digitales, presentes en once comunidades autónomas. Cada una de ellas conserva su identidad, su estilo y su vínculo con la comunidad a la que sirve, pero todas comparten un compromiso común con el rigor, la independencia y la calidad informativa.

En Galicia, la incorporación de LA OPINIÓN A CORUÑA en el año 2000 supuso un hito: una nueva voz con mirada crítica y moderna desde el norte que se sumaba al decano de la prensa española y líder indiscutible en el sur gallego, Faro de Vigo, adquirido por el grupo en 1986, para reforzar la cobertura informativa en la comunidad. Con la reciente adquisición de El Correo Gallego, con sede en Santiago de Compostela, el grupo de comunicación completa un triángulo informativo que cubre las principales ciudades de la comunidad.

La incorporación de El Correo Gallego al grupo en 2022 no solo garantiza la continuidad de una cabecera histórica, sino que también refuerza el compromiso de Prensa Ibérica con Galicia. Esta operación permite consolidar una oferta informativa plural, sólida y adaptada a los nuevos tiempos, en una comunidad que valora profundamente el periodismo de calidad.

Javier Moll y Arantza Sarasola, durante el 45º aniversario de Prensa Ibérica / Alba Vigarey

Durante este cuarto de siglo, LA OPINIÓN ha sido testigo de los grandes cambios que han transformado la ciudad y su entorno. Desde la evolución urbanística y el crecimiento económico hasta los desafíos sociales y medioambientales, el diario ha estado presente en cada paso, informando con rigor, sensibilidad y vocación de servicio público. Su redacción ha dado voz a los coruñeses, ha fiscalizado el poder y ha contribuido a construir una ciudadanía más informada y crítica.

Este compromiso se enmarca en los valores fundacionales de Prensa Ibérica: independencia editorial, autonomía empresarial y proximidad a la ciudadanía. A lo largo de los años, el grupo ha mantenido una firme apuesta por el periodismo de calidad, adaptándose a los nuevos tiempos sin renunciar a su esencia. La transformación digital ha sido clave en este proceso: hoy, las publicaciones del grupo alcanzan más de 27 millones de visitantes únicos en internet y superan los 630 millones de páginas vistas, consolidando su liderazgo también en el entorno digital.

Moll, en el 20º aniversario de LA OPINIÓN / Carlos Pardellas

La fuerza del grupo reside precisamente en esa capilaridad territorial. En un momento en que muchos medios han centralizado sus contenidos, Prensa Ibérica ha reforzado su apuesta por el periodismo de proximidad, entendiendo que los grandes debates nacionales también se construyen desde las realidades locales. Esta estrategia ha permitido al grupo convertirse en una referencia para millones de lectores que encuentran en sus cabeceras una voz cercana, contextualizada y fiable.

Pero el alcance de Prensa Ibérica no se limita al ámbito nacional. El grupo cuenta con corresponsales en el extranjero que aportan una mirada global a los acontecimientos internacionales, fortaleciendo el análisis y la profundidad informativa que hoy exige la ciudadanía. Esta red de colaboradores permite conectar lo que ocurre en el mundo con las inquietudes locales, ofreciendo una cobertura completa y matizada de los temas más relevantes.

En paralelo, Prensa Ibérica ha protagonizado una transformación digital decidida. Conscientes de los cambios en los hábitos de consumo informativo, el grupo ha invertido en tecnología, innovación y talento para liderar el salto hacia el entorno digital convirtiéndose en uno de los grupos de comunicación con mayor audiencia en España. Esta evolución no ha supuesto una renuncia a los valores del periodismo tradicional, sino una adaptación inteligente a los nuevos formatos, lenguajes y exigencias del entorno digital.

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica desde enero de 2015 / F. Bustamante

Además de su labor informativa, Prensa Ibérica ha impulsado iniciativas que dinamizan la vida social y cultural de los territorios en los que está presente. Sus Clubes de Prensa y Opinión organizan cada año más de 400 actividades abiertas y gratuitas, y los diarios del grupo celebran más de 300 eventos anuales que reúnen a cientos de miles de personas. En tiempos de pandemia, esta vocación de encuentro se mantuvo viva a través de formatos virtuales, demostrando una vez más la capacidad de adaptación y el compromiso con la comunidad.

En un contexto marcado por la polarización, la desinformación y la velocidad, Prensa Ibérica se mantiene firme en su propósito: ofrecer un periodismo que informe, analice y conecte. Su modelo demuestra que es posible conjugar lo local con lo global, lo tradicional con lo digital, y lo inmediato con lo profundo. Tras décadas de expansión y consolidación, el grupo mira al futuro con la misma convicción que lo ha guiado en estos casi cincuenta años de periodismo de proximidad, entendiendo que los grandes debates nacionales también se construyen desde las realidades locales.