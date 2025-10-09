Presentación del nuevo proyecto de Parque de Oza a los vecinos

Los promotores de Parque de Oza, que buscan construir 1.000 viviendas en parcelas en las proximidades de esta zona verde y O Castrillón, presentaron este miércoles la última versión del proyecto a representantes de la Asociación de Vecinos O Cruceiro y la Asociación A Gaiteira, con otra reunión prevista con la Asociación de Vecinos de O Castrillón el próximo lunes. Señalan que «pese a los rumores que circulan por el barrio y la distribución de carteles por los portales» se mantendrá la edificabilidad (lo que se puede construir contando todas las plantas) del plan general, unos 136.700 metros.

Los promotores indican que «los derechos edificatorios de los propietarios son irrenunciables» y que cedieron terreno para espacios públicos, y señalan que han subido «de manera voluntaria las zonas verdes y el espacio público». La última versión del mapa de las construcciones mantiene las tres torres de 17 plantas previstas justo encima de la zona verde, con un edificio que llegará a las quince junto a la ronda de Outeiro y otros inmuebles en torno a las ocho o diez alturas.

Los promotores, que presentaron un borrador de Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y un documento de Evaluación Ambiental Estratégica, apuestan por concentrar vivienda en estas torres para dejar espacios libres, y señalan que el nuevo viario servirá para «humanizar el barrio», con zonas como un bulevar en la avenida de Casanova de Eirís.