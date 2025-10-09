El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido

Un mar embravecido por el lado del océano y dos barcos que se acercan a tierra desde la bahía, la Torre de Hércules ofreciendo protección, catorce cruces del mismo tamaño que perfilan el camino hacia la costa y solo una de mayor altura, flanqueada por otras dos, la ciudad amurallada y la parte nueva, con las casitas agrupadas, ocupando toda la tierra disponible entre dos aguas, el castillo de San Antón, aislado de la península y sus rocas marcadas. Así inmortalizó la ciudad el autor anónimo del que, hasta ahora, es el primer mapa conocido de A Coruña.

Este documento lo atesora la institución gubernamental inglesa The National Archives, con sede en Londres, y lo encontró, buceando en sus fondos, la aficionada a la historia, la fotografía y los mapas Marisa Rey, que ya en 2022 rescató del olvido la foto más antigua conocida de A Coruña, una imagen tomada en La Marina en 1858 por Sir John Joscelyn Coghill y que custodia el Getty Museum, en Los Ángeles.

Descubierta en Los Ángeles la fotografía más antigua de A Coruña conocida. / Sir John Joscelyn Coghill (Irish, 1826 - 1905)

Hasta el hallazgo de Marisa, el mapa más antiguo de la ciudad del que se tiene constancia es la lámina de A Coruña que el portugués Pedro Teixeira realizó para el Atlas del Rey Planeta y que fue entregado a Felipe IV en 1634, aunque la toma de datos fue anterior, ya que realizó el documento final en Madrid, entre 1631 y 1634, tras viajar y dibujar bocetos durante nueve años con su equipo por toda la costa peninsular. Se estima que visitaron A Coruña hacia 1625, fecha en la que algunos investigadores locales datan este recién encontrado mapa, que sería el primero de la ciudad al no haberse publicado el otro hasta casi una década después.

The National Archives tiene fechado su plano en 1589 (y añade a la descripción una interrogación que deja lugar a la duda de que esa no sea su data exacta sino simplemente una aproximación), aunque investigadores locales consultados por este diario, como el exdirector del museo arqueológico de San Antón, Xosé María Bello, consideran que es un poco posterior, toda vez que identifican la ermita de San Amaro, que fue erigida a comienzos del siglo XVII, y que el dibujo carece ya de la muralla «de baja altura y pobre construcción» que cerraba el istmo de Pescadería, a la altura de la actual calle de Juana de Vega y que se derribó tras el ataque a la ciudad de Sir Francis Drake y Sir John Norris, al ver que había sido completamente inútil.

El castillo de San Antón en el mapa de A Coruña que atesora The National Archives. / LOC

En el mapa de Teixeira tampoco aparece esta fortificación pero sí en el de Santáns y Tapia, de 1639, eso sí, completamente reconstruida y de una forma más noble que la inicial, por lo que, forzosamente, el plano hallado en The National Archives, es anterior al de Santáns.

Y, a partir del hallazgo de este mapa se abre el camino a investigaciones exhaustivas y a teorías que se puedan probar y refutar, porque, si bien el grupo formado por Bello y por amantes de la historia de A Coruña desde una perspectiva rigurosa, como Javier López Vallo y Javier González Asenjo, con el apoyo del catedrático de Historia del Arte Alfredo Vigo Trasancos —autor del informe que dio pie a la declaración de Bien de Interés Cultural de la Casa Cornide— y del padre franciscano Roberto Enrique Lista García, consideran que el plano, aunque anterior al de Teixeira, data del siglo XVII, el especialista principal en archivos cartográficos de la institución inglesa, Robert Fleming, defiende una hipótesis completamente diferente —y ¿para qué negarlo? mucho más épica para la historia de Reino Unido— que es que esta acuarela forma parte de una operación de inteligencia para que Drake y Norris conociesen A Coruña y sus recovecos y supiesen por dónde podían desembarcar cuando llegasen a la ciudad con su Armada Invencible, en mayo de 1589.

Fleming explica que este mapa forma parte de un conjunto de cuatro, en el que hay un bosquejo de la costa española desde cabo Prior hasta A Coruña, mostrando los fuertes de Ferrol; otro de la ría de Betanzos y una carta del río Guadalquivir, desde Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla, algo que refuerza su teoría de que se trata de documentos de inteligencia para los ingleses y sus fines militares.

La Torre de Hércules en el mapa de A Coruña que conserva The National Archives. / LOC

«Los tres primeros —los de Galicia— son técnicamente bocetos en perspectiva más que mapas, pero fueron claramente elaborados para transmitir información geográfica y militar. El cuarto (el de Sevilla) está dibujado más deprisa, pero refuerza la idea de que todos están relacionados con Drake y Norris, ya que muestra la Flota del Tesoro Española fondeada en Sevilla, uno de sus principales objetivos», relata Fleming. Cree, además, que por el estilo de dibujo y la letra de las anotaciones que contienen, todos los documentos han sido elaborados por la misma persona y que el hecho de que el autor sea anónimo da peso a la idea de que son «documentos de inteligencia, posiblemente realizados localmente y luego contrabandeados hacia Inglaterra para preparar la invasión» y para ofrecer información de cuál era la situación de la ciudad.

Forma parte de un conjunto de cuatro mapas, uno de ellos, de la ría de Betanzos

«El mapa no es geográficamente exacto al 100%, pero tampoco necesita serlo: es un boceto realizado con una perspectiva artística destinado a transmitir únicamente la información esencial que Drake y Norris necesitaban para un desembarco exitoso. Creo que fue probablemente realizado por un espía local, posiblemente perteneciente a la amplia red de espionaje europeo de Francis Walsingham», asevera Fleming, que es miembro de la Royal Geographical Society y del Comité Británico e Irlandés para los Sistemas de Información y Catalogación de Mapas y cuyos intereses académicos se centran en la historia militar y colonial del Imperio Británico; la exploración, la cartografía y la inteligencia; así como en el comercio y la piratería.

Pero, ¿cómo llegó este mapa desde A Coruña a Londres? Fleming le ha seguido el rastro y explica que, originalmente, formaba parte de la colección de State Papers de Sir Joseph Williamson, Guardián de los Papeles de Estado entre 1661 y 1701 (dando por hecho que la fecha de 1589 es verídica), y posteriormente fue transferido a la Public Records Office, antes de ser incorporado al departamento de Mapas y Planos a comienzos del siglo XX de The National Archives, donde se custodian más de seis millones de documentos cartográficos que cuentan la historia reciente de la humanidad.

Vista del mapa de A Coruña que atesora The National Archives, de autor desconocido y datado, según sus archivos, aproximadamente en 1589. / The National Archives

Para Bello —en nombre del grupo de trabajo que ha colaborado durante meses para poner en contexto este hallazgo para la publicación de este artículo— el descubrimiento de este mapa supone un aporte «interesantísimo» a la historia de la ciudad porque «por una parte completa y ratifica la información de otros planos» como el Pedro Teixeira y el de Santáns y Tapia, y revela «elementos nuevos» hasta ahora desconocidos, tanto en mapas y dibujos como en documentos, como puede ser esa larga hilera de cruces «que se extiende por el terreno virgen» y que une Puerta de Aires con Monte Alto, aproximadamente, siguiendo el recorrido de la calle de la Torre. Bello considera que puede ser un Vía Crucis al aire libre.

«Podemos señalar el castillo de San Antón que, aunque con una pintura nada realista, aparece ya construido, cuando durante el cerco estaba apenas iniciado», concluyen los investigadores locales y señalan que el convento de San Francisco, visible también en el mapa, estuvo extramuros desde el origen de A Coruña y «solo con las ampliaciones de las defensas de la ciudad, después del ataque inglés, se englobó en el nuevo perímetro amurallado» y que, fijándose bien, «incluso parece estar en construcción» en el mapa descubierto por Marisa Rey.

Investigadores locales defienden que es una vista de la ciudad de aproximadamente 1625

Aunque el experto inglés y los coruñeses difieran en la fecha en la que fue elaborado el mapa, concuerdan, sin embargo, en la teoría de que podría haber sido realizado por un espía de Inglaterra, sin que eso necesariamente implique que fuese inglés, ya que fácilmente podría haber sido un coruñés que colaborase con los británicos. En este punto, Bello abre otra línea de investigación no menos espectacular que la de Fleming, aunque, hasta el momento, no es más que eso, una hipótesis que necesita desarrollo, contraste y horas de estudio, para ser confirmada.

Bello apunta a que tanto este mapa como el que Teixeira elaboró para Felipe IV pueden tener «un origen común», es decir, que el espía aprovechase la obra del portugués para filtrársela a Inglaterra, toda vez que coinciden parte de los elementos que se recogen en ambos dibujos, como la Torre, San Amaro, San Antón o la Fuente del Mercado.

Pero, ¿por qué y para qué? «Ya no estamos en la guerra entre Isabel y Felipe, que ha finalizado, pero sí en un momento en el que, fallecidos Jacobo en Inglaterra y Felipe III, en la península, sus sucesores, Carlos y Felipe IV, con un influyente conde duque de Olivares, inician un nuevo período bélico con un fortísimo componente religioso, protestante en la isla y católico en la península, que tal vez tenga que ver con el Vía Crucis representado en el mapa», profundiza Bello, que explica que, si bien actualmente, estos pasos suelen estar en el interior de las iglesias —aunque algunos quedan al aire libre, como el que sube al monte de Santa Tegra o el del Bom Jesús, en Braga— en el siglo XVII, eran frecuentes los edificados en el exterior de las ciudades o incluso en plena naturaleza. Este fue un movimiento promovido, fundamentalmente, por los franciscanos y, según apuntan los investigadores locales, su presencia no es solo novedosa sino también temprana, de modo que podría ser el más antiguo de Galicia.

El Vía Crucis que va de Puerta de Aires a Monte Alto no consta en otros documentos

Están de acuerdo también ingleses y coruñeses en que la información que aporta este documento es «muy válida para navegantes» que quieran acceder al puerto de A Coruña.

«Aunque el mapa no sea realista en el detalle de los edificios, que aparecen formulados como estereotipos, sí que lo es en cuanto a la concepción global del paisaje y sobre todo de la costa; los elementos que aparecen están en su sitio (no con precisión topográfica, como corresponde a su tiempo), de forma que se ofrece una especie de derrotero», indica Bello. El navegante, al llegar, se encuentra en primer lugar con un edificio alto y solitario, la Torre de Hércules. Siguiendo la costa da con una ensenada en cuyas proximidades hay una construcción religiosa: la playa y la ermita de San Amaro. «A continuación, una muralla a medio construir encierra lo que el mapa llama ‘monasterio’ y que es el convento de San Francisco. Frente a él, el castillo de San Antón y the castell rockes (rocas del castillo), una advertencia para que no se pase por el espacio entre San Antón y la costa, por Os Carreiros», explica Bello, que está de acuerdo también en que la forma en la que está dibujado el plano ofrece información de la ferocidad del mar y del mejor modo de arribar a la ciudad.

Inmortaliza el castillo de San Antón, la Torre y señala la mejor entrada por mar a A Coruña

El mapa inmortaliza una Ciudad Vieja amurallada y, bien separada de esta, la Pescadería, a la que llama new town. «Frente a esta se encuentra el lugar de fondeo, con el detallado dibujo de galeones», incide Bello.

Donde ahora está la plaza de María Pita, en el mapa «aparece una curiosa construcción prismática de considerable tamaño, fuera de escala en relación con el resto» y que los investigadores locales identifican como la Fuente del Mercado, final del Viaje del Agua cuya construcción había ordenado Felipe II, la primera traída de agua canalizada desde los manantiales de Vioño. «El tamaño de la fuente habla de la importancia por su novedad y como símbolo del progreso de la ciudad, que por fin podía servirse de agua de calidad por primera vez en su historia, haciéndose menos dependiente de los abundantes pozos, aljibes y cisternas existentes intramuros o de los manantiales y fuentes considerablemente alejadas», explica Bello, que conjetura con que este elemento podría estar incluido en el mapa por su interés como objetivo militar, por su carácter infraestructural y simbólico.

Y, ahora que Marisa Rey ha hecho emerger del olvido esta acuarela de la ciudad se abre el tiempo del estudio para conocer más sobre el pasado de A Coruña que, quizá, se pueda complementar con nuevos hallazgos. «Muy de vez en cuando todavía nos encontramos con mapas doblados dentro de otros documentos, así que, todavía es posible descubrir tesoros enterrados», sentencia el experto inglés Robert Fleming.