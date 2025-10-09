Proyectos de ‘blockchain’ y chicharrones, en los premios AJE
El Club Cámara Noroeste acogió en la tarde de este jueves la gala de entrega de la XXVI edición del Premio Emprende AJE Coruña, de la Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias de la Provincia de A Coruña-AJE. El Premio Iniciativa Empresarial 2025 recayó en Metlabs, de Pablo Gómez, una empresa de desarrollo blockchain, y el Premio Iniciativa Emprendedora 2025 fue para Chichalovers, de Graciela Castro, una marca que reinventa el chicharrón en clave moderna.
