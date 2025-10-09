Talleres para niños y vecinos en la Semana de la Prevención
A Coruña
El Concello arrancó este jueves la vigésima edición de la Semana de la Prevención en la plaza de María Pita, que realizará actividades para escolares (en mañanas de días laborables) y ciudadanía en general (por las tardes) hasta este domingo. Entre las materias está el manejo de extintores, la reanimación o la actuación ante accidentes de tráfico.
Como novedad, este año se realizarán simulacros reales, entre ellos uno previsto en el antiguo cine Avenida. En María Pita se instaló una vivienda hinchable y habrá charlas por la ciudad.
