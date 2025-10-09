Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talleres para niños y vecinos en la Semana de la Prevención

Un niño prueba un equipo de bomberos este jueves. | | C. PARDELLAS

Un niño prueba un equipo de bomberos este jueves. | | C. PARDELLAS

RAC

A Coruña

El Concello arrancó este jueves la vigésima edición de la Semana de la Prevención en la plaza de María Pita, que realizará actividades para escolares (en mañanas de días laborables) y ciudadanía en general (por las tardes) hasta este domingo. Entre las materias está el manejo de extintores, la reanimación o la actuación ante accidentes de tráfico.

Como novedad, este año se realizarán simulacros reales, entre ellos uno previsto en el antiguo cine Avenida. En María Pita se instaló una vivienda hinchable y habrá charlas por la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents