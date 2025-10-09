El tiempo en A Coruña: Máximas por encima de los 20 grados

A Coruña ha iniciado esta segunda semana de octubre con tiempo muy estable y hasta con calor a pesar de la nubosidad que este miércoles dejaba un día de cielo gris en la ciudad. El otoño está mostrando su mejor cara en Galicia, con jornadas marcadas por la estabilidad atmosférica y además con temperaturas que sorprenden a estas alturas del año y parecen más propias del verano que de la temporada otoñal. Y parece que por ahora no habrá cambios sustanciales en la situación meteorológica. A continuadión detallamos la previsión del tiempo en la ciudad para los próximos días a la vista de la predicción de Meteogalicia.

Hoy jueves, 9 de octubre, tenemos por delante un día que estará nublado durante la mañana pero en el que se abrirán claros durante la tarde. Los termómetros marcarán 15 grados de mínima y 20 de máxima.

Mañana viernes día 10 será una jornada de tiempo seco y soleado, con 22 grados de máxima y sin apenas cambios en las mínimas.

El sábado día 11 también será un día de tiempo muy estable. El sol sigue al mando de la situación atmosférica, de plena estabilidad, y las temperaturas se dispararán hasta los 25 grados de máxima en A Coruña, muy por encima de lo normal a estas alturas del año en la ciudad. La mínima baja a 13 grados.

El domingo día 12 previsiblemente volverá a ser un día de tiempo seco y soleado, con 25 grados de máxima y 11 de mínima.

Meteogalicia explica que Galicia se mantendrá, en el medio plazo, bajo la influencia de las altas presiones estacionarias sobre las Islas Británicas y con circulación del nordés, por lo que A Coruña se encuentra inmersa en un período de baja probabilidad de lluvias en general y con cielos poco nublados o despejados. Serán días de contraste significativo entre las temperaturas de la madrugada y las diurnas, con casi el doble de grados durante el día que por las noches.

El avance de la predicción meteorológica para la próxima semana señala que esta situación anticiclónica se mantendrá por lo menos hasta mitad de la próxima semana.