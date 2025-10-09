Valentín González Formoso, presidente de la Diputación: «LA OPINIÓN nace cunha mirada crítica que mantén 25 anos despois»
«As características do xornal son de agradecer nun tempo no que as ameazas e retos que afrontamos nos medios de comunicación son tantos»
«Cando un reflexiona sobre os 25 anos sempre se vén á cabeza a canción de Carlos Gardel, pero é certo que 25 anos son un suspiro cando un pasea entre os cartaces do paseo e dáse conta de todos os acontecementos que condicionaron a nosa vida nos últimos anos», comentó el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, sobre la exposición de portadas de LA OPINIÓN con motivo del primer cuarto de siglo del periódico que acababa de visitar en la explanada de la Marina, recorrido al que calificó como un «paseo pola historia recente de España e nomeadamente da Coruña».
«Cando nace LA OPINIÓN A CORUÑA impulsada polo Grupo Prensa Ibérica nace cunha estrutura, cunha columna vertebral de principios e a solvencia profesional, o compromiso co país, a implementación dunha mirada crítica e a aposta pola liberdade de prensa que mantén 25 anos despois», dijo el dirigente provincial sobre la empresa editora de este periódico.
Estas características, destacó, «son de agradecer nun tempo no que as ameazas e os retos que afrontamos nos medios de comunicación son tantos, da transición do papel ao dixital á implementación de todo o que ten que ver coa intelixencia artificial», mencionó González Formoso, quien alertó además del riesgo que suponen para la credibilidad informativa «aqueles medios que non son medios e que só son unha persoa cun aloxamento web no que simplemente poñen noticias», así como las noticias falsas difundidas a través de las redes sociales, de las que señaló que «pretenden sustituír unha tarefa tan vital e tan recoñecida histórica e socialmente como é o periodismo».
Por eso agradeció a Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica, «que aposten pola liberdade de prensa e por manter ademais esa columna vertebral de principios que simbolizan e que caracterizan a Prensa Ibérica», especialmente en un momento en que «cada vez máis grupos editoriais nacionais apostan por deixar Galicia e informar de Galicia desde Madrid». Así, felicitó a la editora de LA OPINIÓN por «apostar máis por Galicia e informar de Galicia dentro de Galicia, por colaborar a construír este país e seguir mantendo o compromiso con esta terra».
Recordó que la Diputación de A Coruña es una institución bicentenaria, lo que le ha permitido ver nacer durante este tiempo a otros grupos editoriales gallegos y coruñeses, además de a este mismo diario, con el que destacó que el organismo provincial ha mantenido «unha liña de colaboración ao longo destes 25 anos porque compartimos sobre todo esa columna vertebral de principios e de compromiso co país». González Formoso sentenció que «sen iso non se constrúe unha sociedade de progreso, sen iso non se avanza e por tanto nesa liña de compromiso compartiremos futuro noutros 25 anos máis».
