Más de 60 marcas y pymes en el Mercado das Nubes
El Mercado das Nubes abrió este viernes su edición de otoño en San Agustín. El mercado municipal de A Coruña acogerá, hasta este domingo, a más de 60 marcas locales, microempresas y personas que ofrecen productos como ropa, fotografía, complementos, joyería, diseño gráfico, ilustración o arte. También habrá actividades, como un Maridaje KmC de Estrella Galicia a las 13.00 horas de este sábado, con los callos de Chisco Jiménez de Llano de Culuca.
