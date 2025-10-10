Más de 60 marcas y pymes en el Mercado das Nubes

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercado de las nubes en San Agustín

Mercado de las nubes en San Agustín

RAC

El Mercado das Nubes abrió este viernes su edición de otoño en San Agustín. El mercado municipal de A Coruña acogerá, hasta este domingo, a más de 60 marcas locales, microempresas y personas que ofrecen productos como ropa, fotografía, complementos, joyería, diseño gráfico, ilustración o arte. También habrá actividades, como un Maridaje KmC de Estrella Galicia a las 13.00 horas de este sábado, con los callos de Chisco Jiménez de Llano de Culuca.

