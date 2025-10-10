Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente en la AP-9 causa retenciones en la salida de A Coruña por la autopista

Ha ocurrido en el kilómetro 6, a la altura de O Burgo

Un cartel avisa del accidente en la salida de la ciudad de A Coruña por la autopista AP-9 esta mañana.

Un accidente con varios vehículos implicados en la salida de A Coruña por la autopista AP-9 está causando retenciones y tráfico muy lento hoy en la salida de la ciudad. El accidente ha ocurrido en el kilómetro 6 --a la altura de O Burgo-- y está causando un importante atasco en la salida de la ciudad, tanto en el acceso a la autopista como en salida por la avenida de Alfonso Molina hacia fuera de la ciudad.

