Un accidente en la AP-9 causa retenciones en la salida de A Coruña por la autopista
Ha ocurrido en el kilómetro 6, a la altura de O Burgo
Un accidente con varios vehículos implicados en la salida de A Coruña por la autopista AP-9 está causando retenciones y tráfico muy lento hoy en la salida de la ciudad. El accidente ha ocurrido en el kilómetro 6 --a la altura de O Burgo-- y está causando un importante atasco en la salida de la ciudad, tanto en el acceso a la autopista como en salida por la avenida de Alfonso Molina hacia fuera de la ciudad.
*EN AMPLIACIÓN
