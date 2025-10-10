«América no fue un descubrimiento. Había mucha gente que ya estaba allí»

El 12 de octubre se conmemora, en España, el Día de la Hispanidad. En Latinoamérica, hace años, era el Día de la Raza, aunque en algunos países se optó por redenominarlo como Día del Respeto a la Diversidad cultural, con el fin de estimular una reflexión histórica sobre el relato del descubrimiento y la conquista y los pueblos originarios. En definitiva, una efeméride que, en Europa, pocas veces se ha leído desde la otra orilla. «Nosotras, desde el feminismo negro, desde las mujeres migrantes y desde los cuerpos migrados del sur global, no tenemos nada que celebrar. No fue una colonización, fue un proceso de genocidio que se dio durante todo este tiempo. No fue un descubrimiento, había muchas personas que ya estaban allí. No porque yo llegue a tu casa y llame a tu puerta ya te estoy descubriendo», reivindica la periodista y activista Zinthia Álvarez Palomino, afincada desde hace años en A Coruña y responsable del proyecto Mujeres negras que cambiaron el mundo.

Esta semana, Álvarez coordina el programa Cartografías do corpo migrante: arte, tenrura e memoria, financiado por la Diputación y que busca elaborar una «contranarrativa» de aquella conquista, a través de actividades artísticas y culturales que culminarán, precisamente, el día 12 de octubre en el centro etnográfico Río Mandeo, en Teixeiro. «Queremos hacer una contracelebración, no es casualidad que cerremos la actividad ese día. Buscamos, de algún modo, crear una contracelebración, abrir esa contranarrativa y visibilizar que para nosotras no es ninguna festividad, sino todo lo contrario», reivindica Álvarez.

Esta cartografía consiste en un encuentro artístico-literario destinado a mujeres migrantes, con el fin de generar espacios de encuentro y escucha en torno a sus experiencias, muchas de ellas comunes al estar atravesadas por la herida de la migración. «Se trata de generar un lugar que les permita reconocer que sus cuerpos merecen ser cuidados, tratados con cariño, porque durante mucho tiempo la sociedad ha tenido los cuerpos de la mujeres no blancas como mano de obra barata. Ahora, en la época moderna, no hablamos de esclavitud, pero hay personas que siempre hacen el trabajo precario de la sociedad», explica.

En la iniciativa participarán una quincena de mujeres migrantes de distintas partes del mundo residentes en España, muchas de ellas en A Coruña, pero también en Madrid o Barcelona, y tomarán parte en talleres de escritura autobiográfica, fotografía, narración e inmersión en la lengua gallega. Las actividades, que se desarrollarán entre hoy y el domingo, culminarán con un concierto de Batuko Tabanka. «Recordamos la resistencia de los pueblos originarios y afrodescendientes frente al colonialismo, la esclavitud y el racismo que aún persisten», señalan.