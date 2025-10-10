Los Bomberos de A Coruña se movilizan para sacarle un anillo a una mujer mayor con el dedo hinchado

Los Bomberos de A Coruña se movilizaron el mediodía de este viernes para ayudar a una mujer "de edad avanzada" a sacarse un anillo. De acuerdo con el propio servicio, actuaron para retirarle "una alianza del dedo su mano derecha", que llevaba hinchado 24 horas. La intervención ocurrió a las 12.49 horas en la carretera de Baños de Arteixo.