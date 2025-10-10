Los Bomberos de A Coruña se movilizan para sacarle un anillo a una mujer mayor con el dedo hinchado
Los Bomberos de A Coruña se movilizaron el mediodía de este viernes para ayudar a una mujer "de edad avanzada" a sacarse un anillo. De acuerdo con el propio servicio, actuaron para retirarle "una alianza del dedo su mano derecha", que llevaba hinchado 24 horas. La intervención ocurrió a las 12.49 horas en la carretera de Baños de Arteixo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- La tienda italiana de A Coruña en la que Mulattieri compra dulces para su cumpleaños