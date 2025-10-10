La brecha de renta entre el barrio más rico y más pobre de A Coruña sube: Juan Flórez supera en un 160% al Agra

Los ingresos de los coruñeses subieron en 2023, pero algunos barrios se están quedando atrás. De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, elaborados a partir de los vecinos que declaran IRPF, ese año la renta bruta media de los vecinos que hacen la declaración se incrementó un 5,7% y mejoró su posición dentro de las ciudades españolas, hasta suponer 35.727 euros. Pero en esta tendencia, el gran perjudicado es el distrito postal 15010, que agrupa a Agra do Orzán y O Ventorrillo. Sus vecinos repiten como los que tienen menos ingresos de la ciudad, la subida de la renta es la más baja de A Coruña y crece la brecha con el distrito más rico, 15.004, que incluye el inicio de Juan Flórez y la plaza de Lugo y cuyos vecinos ingresan 66.800 euros frente a los 25.751 del Agra do Orzán. Casi un 160% más.

De los doce distritos postales de la ciudad, solo cuatro están por encima de la media, y todos se sitúan en el centro. El 15001, que incluye la Ciudad Vieja, tiene una renta bruta de algo más de 53.350 euros, casi un 50% por encima del promedio coruñés. En la zona del Orzán, el 15003, la cifra roza los 48.100 euros, y en el 15005 (que incluye A Falperra, Paseo de los Puentes, el sur del parque de Santa Margarita, la plaza de Vigo y una buena parte de Juan Flórez) el dato se acerca a 46.270 euros. O, dicho de otro modo, cerca de un 30% por encima de la media coruñesa.

De los otros ocho distritos que no alcanzan el promedio, tres de ellos están muy cerca. Uno es el 15006, una amplia zona que ocupa buena parte del litoral coruñés y que va desde la plaza de A Palloza al entorno del Hospital Materno, incluyendo la avenida de Oza, Cuatro Caminos y As Xubias. La renta bruta es de 35.570 euros, casi en la media. En el 15009, que incluye Os Castros, Monelos, O Castrillón, Matogrande, Eirís y Xuxán, la cifra es apenas un poco más baja, de unos 35.460 euros, mientras que en el 15002, es decir, Monte Alto, Zalaeta y As Atochas, queda en poco más de 34.100 euros.

En el 15011, que incluye Riazor y Os Rosales, la renta promedio es del 93,4% de la ciudad, o un poco más de 33.360 euros, pero en ningún otro barrio se llega a las nueve décimas partes de la media coruñesa. El 15008, que incluye Vioño y el Barrio de las Flores, tiene una renta del 89,9% de la ciudad, poco más de 32.000 euros, y el 15190, que engloba buena parte de las afueras de la ciudad incluyendo Novo Mesoiro, queda en menos de 28.400 euros.

Las rentas más bajas, al igual que en 2022, se encuentran en Os Mallos, Sagrada Familia, Agra do Orzán y O Ventorrillo. Los dos primeros barrios conforman, conjuntamente, el distrito 15007, donde la renta bruta fue de menos de 25.900 euros, un 72,4% del promedio. Agra do Orzán y O Ventorrillo, con sus poco más de 25.570 euros, queda en un 72,1%. En cuanto a las declaraciones no incluidas en esta clasificación de distritos postales, superaron los 30.600 euros en 2023, menos del 86% de la media de la ciudad.

La renta bruta no representa el dinero que entró en el bolsillo de los coruñeses, sino los ingresos que tuvieron por todos los motivos, desde el trabajo al cobro de alquileres o intereses de acciones. La renta disponible, esto es, la que queda después de aplicar los impuestos, es de 28.123 euros. Además, la estadística se realiza en base a la información de las personas que declaran IRPF. Pero, incluso con estas limitaciones, el comportamiento de la renta bruta parece indicar que los ingresos de los coruñeses suben más que en otras ciudades. De estar en el puesto 227 de la lista de municipios de más de 1.000 habitantes con mayor renta en 2022, A Coruña pasó al 190 al año siguiente.

Os Castros, al alza

En comparación con 2022, el distrito en el que más creció la renta bruta fue el 15009: en Os Castros, O Castrillón y Monelos los ingresos antes de impuestos se incrementaron un 11,4%, en promedio. La siguiente subida en importancia, a mucha distancia, se produjo en la zona del Orzán, con un 7,7% de alza de la renta bruta en relación a 2022. Tanto en el distrito de Riazor-Os Rosales como en el de Novo Mesoiro el incremento fue de algo más del 7%, mientras que el 15002 (Monte Alto-As Atochas-Zalaeta) y el 15005 (que incluye buena parte de Juan Flórez y las zonas de A Falperra, Paseo de los Puentes y las calles al sur de Santa Margarita) empatan en el 5,9%.

En el resto de barrios las subidas fueron menores que la media de la ciudad. En Vioño el alza fue del 5,1%. El 15004, la zona más rica de A Coruña y en la que se encuentra el inicio de Juan Flórez, vio su renta crecer un 4,9%, cerca del promedio, mientras que en el 15006, desde A Palloza hasta las cercanías de A Pasaxe, la cifra se incrementó un 4,5%. La renta bruta de la Ciudad Vieja subió un 3,4% y la de Os Mallos-Sagrada Familia apenas un 3,3%. El Agra do Orzán cierra la lista con su 2,9% de subida.