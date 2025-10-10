La Cámara de A Coruña estrena centro de formación

El nuevo Centro de Formación de la Cámara de A Coruña iniciará su actividad el lunes 13 de octubre con el objetivo de potenciar el desarrollo profesional y empresarial del área. Con estas nuevas instalaciones la entidad busca consolidarse omo referente en formación empresarial y para el empleo. Este centro es uno de los pilares de crecimiento recogidos en el Plan Estratégico de la Cámara de A Coruña.

La entidad destaca que estas nuevas dependencias están concebidas como un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades del mercado laboral actual. “Este centro nace con la vocación de convertirse en un referente para la formación de calidad, alineada con las demandas del tejido productivo y los retos de la transformación digital, la sostenibilidad y la internacionalización”, destacó el presidente de la Cámara, Antonio Couceiro.

Con esta nueva infraestructura, la Cámara busca reforzar su papel como "puente entre el sistema educativo y el mundo empresarial" y facilitar programas formativos innovadores en áreas clave como la digitalización, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, los idiomas o las habilidades blandas (soft skills).

El centro también acogerá iniciativas vinculadas a la Formación Profesional Dual, programas de empleabilidad para colectivos vulnerables y acciones de formación para autónomos, pymes y emprendedores.

Desarrollado y financiado al 100% por la entidad, ocupa 750 m2 de la 3ª planta de su sede central, y cuenta con nueve aulas --dos de informática, una dedicada a actividades formativas hosteleras, otra dedicada a escaparatismo y varias aulas multifuncionales--, zona de networking y descanso y sala de seminarios y Aula Magna/auditorio con capacidad para 60 personas. Hasta 200 alumnos pueden formarse simultáneamente en las nuevas instalaciones.

El nuevo espacio acogerá, de este modo, todas las actividades formativas que ofrece la entidad, que hasta la fecha se realizaban en sus instalaciones de la calle Mendaña de Neyra, donde se prevé desarrollar otros proyectos en colaboración.

Primeras actividades formativas

El lunes 13 de octubre arrancarán las primeras actividades formativas en el centro con cerca de 60 estudiantes que participarán en cursos de Reposición y Venta en Gran Superficie, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Personal de Apoyo para Gestoría e Inglés Avanzado. La siguiente semana arrancarán también otros cursos de personal shopper, barista y Excel.