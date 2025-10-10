El Chuac cerró el primer semestre con 9.400 pacientes pendientes de cirugía

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) cerró el primer semestre con casi 9.400 pacientes pendientes de someterse a una cirugía, según la última estadística del Servizo Galego de Saúde (Sergas), publicada en su portal de internet. La cifra de coruñeses en lista de espera quirúrgica es ligeramente inferior a la del mismo periodo de 2024, cuando 10.000 ciudadanos se encontraban en esa situación. La demora media para entrar en quirófano en el Chuac era de 76,5 días, el pasado 30 de junio, cuatro menos que un año antes. Es el segundo dato más elevado de Galicia, por debajo únicamente del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), con 87,6 jornadas. Supera, por tanto, la espera media en el conjunto del Sergas, de 70,1 días, al inicio de la última temporada estival.

La demora para entrar quirófano disminuye, de forma considerable, en las patologías más urgentes, fundamentalmente oncológicas, calificadas por el Sergas como ‘prioridad 1’, en cuyo caso el complejo hospitalario coruñés registraba, al cierre del primer semestre, una espera media de 21,1 días, seis más que en el mismo periodo del pasado año y por encima de la media del Sergas, de 18,3 jornadas, aunque por debajo del límite de un mes establecido por la Consellería de Sanidade. En ‘prioridad 2’, la demora media para someterse a una intervención quirúrgica en el Chuac, 67,5 días, es algo menor que en el conjunto del Sergas, donde ese grupo de pacientes tenían que aguardar una media de 70,9 jornadas para entrar en quirófano, en ambos casos, por encima del límite de dos meses fijado por Sanidade.

Las especialidades médicas con mayor demora quirúrgica en el área sanitaria coruñesa, al cierre del primer semestre de este año, eran Traumatología, Urología y Oftalmología, con 98,4, 81,8 y 76,5 días de espera media, respectivamente, según la estadística publicada en el portal de internet del Sergas. En el extremo opuesto se situaban Dermatología, Cirugía Torácica y Cirugía Cardíaca Infantil, con 27,7, 29,7 y 30,1 jornadas de demora media.

Consultas externas

Por otro lado, los datos publicados en el portal de internet del Sergas constatan un leve descenso en el tiempo de espera para una primera consulta con el especialista en el Chuac, que se situaba en 48,2 días, al inicio del pasado verano, frente a los 57,3 del conjunto de Galicia. Es la segunda mejor cifra de la sanidad pública gallega, solo por detrás del CHUS (que registra 31,3 jornadas de demora media), siempre según la estadística oficial, que desvela, asimismo, que las especialidades médicas con mayor demora para una primera consulta en el complejo hospitalario coruñés, a 30 de junio de este año, eran Neurocirugía (77,1 días de espera media), Traumatología (62,3), Alergología (55,8), Cirugía Plástica y Reparadora (55,2), Neumología (42,5) y Cirugía Maxilofacial (41,5), mientras que los pacientes de Obstetricia, Radioterapia y Cirugía Torácica tenían que esperar menos de 10 días de media para ser atendidos por primera vez.

Con respecto a las vías rápidas, el tiempo medio de espera global para acceder a ellas en el Chuac se situaba en 4,5 días al cierre del primer semestre, muy por debajo de los 15 días que se estipula como objetivo.

Pruebas diagnósticas

La reducción de tiempos más significativa, según el Sergas, se produjo en el área de pruebas diagnósticas, ya que se rebajó en 45,3 días, al pasar de 85,2 en el primer semestre del 2024 a 39,9 días en el mismo período de este año. Para hacerse un TAC la demora disminuyó 7 días (de 55,4 días a 48,4), para una resonancia bajó 7,5 días (de 64,4 a 56,9 días), y una radiografía convencional tarda 7,4 jornadas menos (de 26,1 a 18,7).

Además, el complejo hospitalario coruñés realizó un trasplante cada 27 horas (159 en total), atendió 110.000 urgencias y sumó 22.500 ingresos durante el primer semestre.