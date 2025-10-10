A Coruña danza al ritmo de Quincegotas

La danza toma las calles de A Coruña con Quincegotas, el festival que lleva ocho ediciones convirtiendo cada rincón de la ciudad en un escenario. Del 10 al 12 de octubre, la danza contemporánea sale de los teatros para conquistar plazas, escaleras y miradores, con catorce compañías de «toda España y Portugal» que invitan al público a dejarse llevar por el «arte del movimiento».

«Nos gusta sorprender a quienes se encuentran por la calle con una pieza y deciden quedarse a verla. Eso es lo más bonito», confiesa la directora del festival desde su creación en 2015, Fany Vázquez. Diez años después, mantiene intacta la ilusión por acercar la danza a todos los públicos, también «a los que nunca la han visto de cerca».

Este año, Quincegotas recupera su formato de tres jornadas completas en distintos barrios coruñeses. «Intentamos siempre inaugurar el festival en la Domus y cerrarlo en el Castillo de San Antón, y el resto de los espacios van variando según el año», explica la organizadora del evento. Y así ha sido: este viernes se dio comienzo al festival en la escalinata de la Domus.

Este sábado por la mañana, a las 12.30, el festival se traslada a la cúpula de Eirís, donde se presentarán propuestas de nuevos creadores. «Queremos que el festival sirva también como trampolín», explica Vázquez. La organizadora sabe que «hay mucho talento joven que necesita un espacio donde mostrar lo que hacen» y Quincegotas es uno de esos espacios en los que podrán hacerlo. Las actuaciones el sábado continuarán a las 18.00 horas en la plaza de Tabacos, y se cerrarán el domingo, a las 18.00, en el castillo de San Antón.

El cartel combina así nombres consolidados con intérpretes emergentes y alumnado de conservatorios gallegos. «Siempre buscamos que convivan distintos lenguajes y estilos, desde lo más físico hasta lo más poético», detalla la directora, que subraya la importancia de «sacar la danza de los teatros y llevarla a donde está la gente» y de forma gratuita.

Muchos años de experiencia respaldan al festival, que «sobrevivió a la pandemia» y al temporal que sufrieron el año pasado. En esta ocasión esperan un mejor tiempo, pero son realistas: «Es Galicia, vamos a estar siempre mirando para el cielo y preparados para tener un plan B y un plan C. Los artistas están con esa idea de que puede llover y si llueve intentamos sacarlo adelante como sea». No parece que en esta ocasión le acompañe el mal tiempo.

Quien sí los ha acompañado siempre es el público coruñés. «La gente siempre responde con cariño. Desde la primera edición hemos tenido una buena acogida y cada año se acercan más, movidos por la curiosidad», añade. Fany Vázquez asegura que Quincegotas no tienen un público especifico: «Viene gente de todas las edades y estilos. Hay muchas familias, hay mucha gente mayor, hay mucha gente joven, un poco de todo, y eso nos gusta».