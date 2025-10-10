Los coruñeses reviven 25 años con LA OPINIÓN

La dársena de la Marina amanece llena de recuerdos. Decenas de portadas decoran la explanada junto a la Autoridad Portuaria con una exposición al aire libre. Son 25 años de historias contadas en LA OPINIÓN, una colección de momentos que marcaron toda una ciudad. Desde la euforia del ascenso del Dépor hasta las lágrimas por el Prestige o la pandemia, cada una resume un trozo de vida coruñesa. Durante todo el día, muchos vecinos se acercaron, se detuvieron, leyeron y, sobre todo, recordaron, con la exposición organizada por el periódico para celebrar su 25º aniversario.

"Yo salí en el periódico con un alcatraz que estaba lleno de alquitrán cuando fue el Prestige, aún guardo la página en casa"

Jesús Castellón con el cubo de las portadas de 2002 / Carlos Pardellas

Jesús Castellón observa las portadas con calma, hasta que una le despierta un recuerdo nítido: «Yo salí en LA OPINIÓN», dice con una sonrisa. Fue en 2002, cuando el mar cubrió de petróleo las costas gallegas. «Encontré un alcatraz en la playa del Orzán, no podía volar, estaba lleno de alquitrán. Lo metí en una caja y avisé para que vinieran a recogerlo. Me hicieron una foto allí mismo, en la calle de la Franja. Salió en una página completa», rememora sobre aquella noticia que aún tiene guardada en su casa. Hoy vuelve a encontrarse con aquel año y con muchas otras portadas que le llevan a momentos de cuando era más joven. «Yo trabajé muchos años en el Deportivo, de electricista. Ver todas estas portadas de cuando nos iba bien me traen mil recuerdos», añade antes de continuar viendo las noticias más destacadas de los últimos años.

José María Patiño se declara un lector fiel del diario. Nunca falla. Cada mañana acude a un centro cívico para leer los ejemplares impresos a pesar de que a primera hora siempre entra en la web para ver los titulares. «Prácticamente todos los días lo leo. Le doy mucho valor a su función informativa en la ciudad. Consulto las noticias, hago el crucigrama… y me gusta que los reportajes y artículos no se alarguen demasiado. Creo que es un periódico que te informa sin cansarte y yo eso lo valoro», explica.

"Lo bonito del periódico es que te ayuda a entender lo que pasa y refleja lo que todos sentimos, ya sea bueno o malo"

José María Patiño observa las portadas de 2021 / Carlos Pardellas

Frente al cubo que muestra tres portadas del año 2012, reflexiona: «De todos los años que hay aquí, este me impresiona mucho. En un mismo año cabe el ‘orgullo blanquiazul’ y del Liceo con la tristeza por la pérdida de una figura que marcó la política como fue Manuel Fraga». José María hace una pausa mientras mira las dos imágenes para añadir: «Eso es lo bonito de los periódicos, que te ayudan a entender lo que pasa y reflejan lo que todos sentimos, ya sea bueno o malo».

Unos metros más adelante, Chefa Novoa y Luis Calviño se detienen frente a la portada en la que se informaba del asesinato del seguidor deportivista Jimmy en 2014. «Justo nosotros estábamos ese día en Madrid, fuimos a ver el partido del Dépor por que era mi cumpleaños. Allí mismo nos enteramos de la noticia», cuenta Luis. «Nos paramos a ver esta portada para leer como se había publicado porque ya casi no nos acordábamos», añade Chefa.

Ambos son jubilados y suelen leer LA OPINIÓN a través de internet. «Durante muchos años fuimos suscriptores de otro periódico, pero ahora leemos un poco de todo», explica Luis. La exposición les sirve como repaso de su propia vida como coruñeses. «Hay muchas portadas importantes, te devuelven recuerdos», explica la coruñesa.

María Luisa, que suele informarse por internet, revisa varias imágenes de distintos años. «A mí, personalmente, me gusta estar al tanto de lo que pasa, aunque sea desde el móvil», explica. «Recuerdo bien la portada del último ascenso del Dépor, aún no la vi aquí pero fue un momento muy bonito para mí y para toda A Coruña. También sobre el Deportivo, los fallecimientos de los tres grandes: Amancio, Luis Suárez y Arsenio Iglesias, son parte de nuestra historia y fueron momentos señalados», recuerda.

Muchas portadas rodeaban a María, todas «con algo importante que pasara». Recalca las del inicio de la pandemia. «Todas cuentan algo importante, algo que todos vivimos pero a veces se nos olvida lo que pasamos hasta que lo vemos así, en grande».

A pesar de todas las imágenes que se publicaron de la ciudad, María Luisa recalca que la más importante que recuerda es una muy reciente. «La noticia del otro día del rendimiento de Gaza me pareció muy humana. Muy loable. Este tipo de información engrandece al periódico», señala.

LA OPINIÓN A CORUÑA busca así que los coruñeses revivan las noticias más importantes de A Coruña y la comarca, desde la primera portada, con el naufragio del pesquero Arosa, pasando por los trágicos momentos del Prestige y la pandemia, hasta las grandes noches que se vivieron con el Dépor.