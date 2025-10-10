Un cuarto de siglo contando la ciudad

En el año 2000 nacía el nuevo milenio, y, con él, un nuevo periódico para contar una ciudad dinámica y cargada de identidad como A Coruña. Hubo que esperar hasta octubre de ese mismo año para que el primer número de LA OPINIÓN viese la luz: lo hizo con el naufragio del pesquero Arosa en aguas irlandesas en primera plana, una de esas noticias que nunca gusta contar pero en las que verdaderamente se impone la necesidad del buen periodismo.

Con ese horizonte y con esa voluntad han pasado 25 años; los mismos que recorre, desde la dársena de la Marina, la exposición que LA OPINIÓN inauguró este jueves para conmemorar el cuarto de siglo desde su primera tirada y que podrá visitarse a lo largo de todo el mes. Allí estuvieron este jueves, siguiendo el recorrido de la historia reciente coruñesa, el presidente de Prensa Ibérica—grupo editorial al que pertenece este diario— Javier Moll, y la vicepresidenta, Arantza Sarasola; el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo; la alcaldesa, Inés Rey; el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, entre otros representantes políticos y sociales de la ciudad, que participaron en la apertura oficial de la muestra.

Por parte de Prensa Ibérica, acudieron también su director general, Sergi Guillot; el director general en Galicia, Juan Carlos Da Silva; el director comercial en la comunidad, Pedro Costa; el director del diario, Daniel Domínguez, y el gerente de LA OPINIÓN, Jaime Abella, además de directivos que participaron en el nacimiento y consolidación del periódico, como Melchor Fernández, José Manuel Vaquero e Isidoro Nicieza, y la que fue directora de LA OPINIÓN de 2010 a 2023, Carmen Merelas.

Inauguración de la exposición que conmemora los 25 años de LA OPINIÓN A CORUÑA / Pardellas / Casteleiro

A ellos se unieron, durante el recorrido, los representantes de las empresas patrocinadoras de la exposición:el presidente de Ecoener, Luis de Valdivia; el director de la Compañía de Tranvías de La Coruña, Ignacio Prada; el director general de Vegalsa, José Manuel Ferreño; y la responsable de Comunicación Externa de Hijos de Rivera, Cecilia Babarro.

En 25 años caben muchos titulares. Y aunque el diario dejó sitio en su portada, cuando tocaba, para hitos de escala universal o nacional, de la coronación de un rey al traspaso del Anillo del Pescador entre tres pontífices; el estallido de una guerra en el Este de Europa o en Oriente Medio o los efectos de una dana que conmocionó al país, tal y como saben sus lectores, LA OPINIÓN ha apostado, a lo largo de sus más de 9.000 números hasta hoy, por la que es su razón de ser: la información local.

Lo hizo con buenas y malas noticias. Del trágico accidente en el rally de Carral que se llevó varias vidas en 2015 a las medallas cosechadas por atletas coruñeses en los diferentes Juegos Olímpicos. El largo proceso judicial del Prestige —y su «cierre sin culpables», tal y como tituló el diario— o el revulsivo cultural de la Fundación Marta Ortega en terrenos portuarios. De la pandemia al apagón. «Parece que ahora viene otro», se oía comentar entre los presentes. El terrible accidente del Alvia en la curva de Angrois. «Ese me tocó cubrirlo a mí», recordó el director del diario. Los mejores triunfos del Deportivo —el último, el ansiado ascenso a Segunda tras los años de barro— a sus días más negros, como el asesinato de Jimmy, uno de sus aficionados, en un desplazamiento a Madrid. El diario recogió el traspaso de poderes de cuatro presidentes de la Xunta; la fusión de las cajas de ahorros o la compra de Novagalicia Banco por parte de Banesco, «grandes hitos de la historia económica española», comentó Javier Moll.

La comitiva arrancó desde una de las portadas providenciales de las que integran la muestra, la que reproduce una de las primeras fotos de Amancio Ortega: bajo el título «La cuna de Zara», este diario retrató al magnate en un momento en el que captar su retrato todavía era algo insólito. Fue la alcaldesa, Inés Rey, la que llamó la atención sobre la vigencia de algunos titulares de principios de siglo; los que abogaban por una facultad de Medicina para A Coruña, por la coordinación de los aeropuertos gallegos o que anunciaban el enésimo plan para urbanizar As Percebeiras. «Podrían ser noticias de hoy mismo, son temas de plena actualidad», comentó.

La presencia de autoridades institucionales de distinto sello dejó espacio para momentos de humor dentro de la sana rivalidad política, especialmente cuando tocaba pasar delante de las noticias que enunciaban la victoria de unos y la derrota de otros: «El PSOE se desploma y pierde la mayoría absoluta en A Coruña. Es un aviso», bromeó el presidente del Parlamento Galego, Miguel Santalices, en conversación con alcaldesa, que no dudó en recoger el guante al señalar la portada que anunció, en 2011, que el PP perdía la Alcaldía en favor de Marea Atlántica: «Esto también es un buen presagio», respondió la regidora socialista.