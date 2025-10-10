Dos detenidos por estafar a extranjeros con trámites en A Coruña y otras cuatro ciudades

La Policía Nacional ha detenido a una mujer y un hombre por estafar a quince víctimas en A Coruña y otras cuatro ciudades, haciéndoles creer que eran expertos en la realización de trámites de extranjería. Los ahora detenidos les solicitaban a sus víctimas pagos por trámites que nunca llegaban a realizarse.

Una denuncia presentada en A Coruña motivó el inicio de la investigación policial que ha concluido con la detención de estos dos estafadores. La unidad contra las redes de inmigración ilegal y falsedades documentales de A Coruña, en el marco de la operación Faklawyer, fue la encargada de las pesquisas.

Las víctimas, ciudadanos extranjeros, conseguían el contacto de esta supuesta asesoría mediante el “boca a boca” de otros compatriotas a los que les habrían realizado algún trámite con anterioridad. Los estafadores se comunicaban con ellos mediante aplicaciones de mensajería instantánea, haciéndose pasar por asesores en esta materia. "Concretamente la mujer decía ser abogada experta en materia de extranjería", detalla la policía en un comunicado y añade que "realmente, ni ella poseía título semejante, ni la 'empresa asesora' estaba registrada de ningún modo".

La policía señala que estos dos estafadores "se aprovechaban del desconocimiento en la materia de sus víctimas, para hacerles creer que podían obtener documentación para ellos o para sus familiares a un precio asequible y en tiempo reducido". Dichos trámites nunca llegarían a realizarse o, en el mejor de los casos, no se harían correctamente.

Las víctimas, ante la seguridad que les aportaba el estar tratando con supuestos profesionales, realizaban el primer pago que les era solicitado para iniciar los trámites pertinentes y posteriormente los que les iban solicitando, siempre en la creencia de que obtendrían los documentos correspondientes. Para continuar con su engaño y que las víctimas siguieran aportando efectivo, utilizaban diversas técnicas como falsificar documentos con los que simulaban que habían presentado a trámite.

Aclara la policía que "todas las víctimas se encontraban en situación regular en territorio español" y que lo que solicitaban a esta asesoría eran "otro tipo de trámites, como visados para terceros o la nacionalidad". Añaden las autoridades que "dichos trámites nunca se realizaban, pero les cobraban cantidades que podían llegar a los 1500 euros" y destaca que además "eran mal asesorados". Cita como ejemplo uno de los casos, en el que a la víctima le indicaban que debía viajar a su país de origen para acudir a una entrevista", lo cual --según la policía-- resultaba innecesario, y con el consiguiente "quebranto económico".

Fruto de la investigación y colaboración entre diferentes plantillas policiales, han sido localizadas por el momento quince víctimas en A Coruña, Gijón, Vitoria, Valencia y Sevilla; no se descarta la posibilidad de que sean localizados más ciudadanos que hayan sido estafados.

La Policía Nacional recomienda asesorarse en fuentes oficiales, de forma telemática o presencial, del Ministerio de Interior o de la Subdelegación del Gobierno, sobre la documentación y trámites pertinentes antes de contratar a ningún intermediario.