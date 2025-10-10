Una empresa de la ONCE gestionará la residencia de Amancio Ortega en Eirís

La Consellería de Política Social e Igualdade propone la adjudicación de la gestión de la residencia de mayores de Eirís, costeada por la Fundación Amancio Ortega, a la empresa Ilunion, perteneciente a la ONCE. La oferta de la compañía fue la mejor valorada en la licitación efectuada por la Xunta, en la que superó por tres puntos a la siguiente clasificada. Su propuesta fija en 72,78 euros el precio de estancia por día para cada residente.

Ilunion deberá ahora presentar la documentación exigida por la administración autonómica con el fin de proceder a la adjudicación formal del contrato. La residencia es la cuarta financiada por Amancio Ortega que se entrega a la Xunta y, además, la de mayor tamaño, con 12.000 metros cuadrados de superficie y 150 plazas, treinta más que las otras residencias.

La licitación se abrió en marzo, con un presupuesto base de 7,9 millones de euros y en la misma participaron 14 empresas, entre ellas las principales del sector, como los grupos Eulen, Clece, Vitalia Home, Planiger y Mimara Residencial.

La residencia es un edificio de tres plantas con 51 habitaciones dobles y 48 individuales, además de una amplia oferta de servicios, como comedor, podología, peluquería, gimnasio y salas de entretenimiento.