Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una empresa de la ONCE gestionará la residencia de Amancio Ortega en Eirís

La Xunta propone adjudicar a Ilunion la gestión de la instalación, cedida a la Xunta por el fundador de Inditex

Interior de la residencia de Eirís. | Casteleiro

Interior de la residencia de Eirís. | Casteleiro

José Manuel Gutiérrez

La Consellería de Política Social e Igualdade propone la adjudicación de la gestión de la residencia de mayores de Eirís, costeada por la Fundación Amancio Ortega, a la empresa Ilunion, perteneciente a la ONCE. La oferta de la compañía fue la mejor valorada en la licitación efectuada por la Xunta, en la que superó por tres puntos a la siguiente clasificada. Su propuesta fija en 72,78 euros el precio de estancia por día para cada residente.

Ilunion deberá ahora presentar la documentación exigida por la administración autonómica con el fin de proceder a la adjudicación formal del contrato. La residencia es la cuarta financiada por Amancio Ortega que se entrega a la Xunta y, además, la de mayor tamaño, con 12.000 metros cuadrados de superficie y 150 plazas, treinta más que las otras residencias.

La licitación se abrió en marzo, con un presupuesto base de 7,9 millones de euros y en la misma participaron 14 empresas, entre ellas las principales del sector, como los grupos Eulen, Clece, Vitalia Home, Planiger y Mimara Residencial.

Noticias relacionadas y más

La residencia es un edificio de tres plantas con 51 habitaciones dobles y 48 individuales, además de una amplia oferta de servicios, como comedor, podología, peluquería, gimnasio y salas de entretenimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents