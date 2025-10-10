Fallece María Marcote, madre de Flora Pérez y suegra de Amancio Ortega

La madre de Flora Pérez y suegra de Amancio Ortega, María Marcote López, falleció este jueves en A Coruña a los 96 años. El tanatorio Albia, del polígono de Agrela, acoge el velatorio. Su entierro tendrá lugar este sábado en el cementerio de San Cristóbal das Viñas tras una ceremonia en el centro parroquial a las 12.30h.