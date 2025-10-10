¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 10 de octubre

Vuelven los puestos del Mercado de las Nubes

17.00 a 21.00 h. | Se reunirán marcas emergentes locales, emprendedores, artistas, productores y artesanos infrecuentes. Iván Piñeiro actuará a las 19.00 horas.

Mercado de San Agustín | San Agustín, 1

Abre el festival de danza Quincegotas

18.00 horas | El festival Quincegotas programa actuaciones de los conservatorios de Lugo y de la Diputación de A Coruña. El colectivo Glovo interpretará Alleo y Larrua Idi Begi. Màs información.

Escalinatas de la Domus | Ángel Rebollo, 91

Apertura de la exposición de montajes ‘Retratos’

19.30 horas | Xaquín Silva presenta quince trabajos, en formato aproximado de 45 por 50 centímetros, con fotomontajes no digitales que conforma la exposición Retratos.

Alexandre Bóveda | San Andrés, 36

Pódcast del cómico Joaquín Pajarón

20.00 horas | El cómico asturiano Joaquín Pajarón llega a la ciudad con una nueva entrega de su pódcast, Radio Pajaronia, que realizará en directo ante su público.

Afundación | Cantón Grande, 8

Concierto de la Sinfónica con Andrey Gugnin

20.00 horas | El pianista sustituye al anunciado Kantorow. El recital incluye obras de Prokófiev, Chaichovski y Rimski-Kórsakov. Dirige González-Monjas.

Palacio de la Ópera | Glorieta de América, 3

El Ciclo Principal continúa con ‘Matres’

20.30 horas | Cuenta la historia de un niño que crece con su madre, su tía y su abuela en un pequeño pueblo rodeado de pájaros y flores de manzanilla.

Rosalía de Castro | Riego de Agua, 37