Investigadores de Brasil y A Coruña detectarán la retinopatía diabética con inteligencia artificial

Investigadores de la Universidade da Coruña y del Instituto Federal de Piauí (Brasil) trabajan en el desarrollo de un sistema pionero de inteligencia artificial para la detección y caracterización automatizada de la retinopatía diabética que mejore de forma sustancial la calidad de vida de los pacientes diabéticos. La iniciativa está liderada por el grupo de Visión Artificial e Recoñecemento de Patróns (Varpa), perteneciente a la Universidade coruñesa, y cuenta con la colaboración del grupo Supera, del centro investigador brasileño, cuyos responsables se reunieron este viernes en la ciudad de forma presencial y mediante videoconferencia.

Ambas instituciones académicas firmaron a principios de este año un convenio para realizar de forma conjunta actividades académicas, científicas y técnicas. Para este proyecto, financiado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, se utilizarán retinografías portátiles, que son más económicas y pueden ser usadas en lugares remotos para la detección de esta patología, ya que está previsto aplicar esta técnica en zonas rurales en las que este diagnóstico se realizaría con mucha dificultad y más tarde.

Además de la mejora que este proyecto pretende conseguir para los pacientes diabéticos, el proyecto «situará a Brasil y a España en la vanguardia de la investigación en inteligencia artificial aplicada a la salud», señalan sus impulsores, que añaden que también hará posible recopilar gran cantidad de datos y desarrollar tecnologías aplicables a nivel mundial. El grupo Varpa ya ha trabajado en este campo utilizando la inteligencia artificial para mejorar la asistencia a personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad en países en desarrollo.