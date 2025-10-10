Un juzgado de A Coruña cancela una deuda de más de 120.000 euros a una mujer por la Ley de Segunda Oportunidad

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha concedido a una mujer vecina de la provincia la cancelación de un importe de más de 122.000 euros en deudas por la Ley de la Segunda Oportunidad.

El auto da por terminada la deuda por falta de bienes suficientes y concede la exoneración al comprobar que la persona cumple los requisitos y que nadie se opuso dentro de plazo. Además, ordena a los acreedores comunicar el resultado a los ficheros de morosos para que se actualicen los registros. También deja claro que la resolución no se puede recurrir. La jueza declara terminado el concurso y otorga el beneficio en la misma resolución.

De esta manera, la clienta se libra de prácticamente todas sus deudas; solo queda una parte con Hacienda (10.589,41 €) por el límite legal que permite perdonar hasta 10.000 € de la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social.

Este auto tiene un efecto inmediato, puesto que los acreedores no pueden volver a reclamar las deudas perdonadas y deben actualizar los ficheros de morosos para borrar esos impagos.

Según el gabinete Reclamaciones Zero, especializado en este tipo de casos, "muchas entidades financieras intentan poner trabas o sembrar dudas para que la gente no use la Ley de Segunda Oportunidad. Esta sentencia demuestra que, cuando se hace bien, la cancelación llega y cambia la vida, puesto que se evita el acoso de pagos imposibles y se recupera la tranquilidad", explican en una nota de prensa.