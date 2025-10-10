El Juzgado de Menores de A Coruña condena a un adolescente por agredir a su madre, a la que llamaba «feminazi»
El Juzgado de Menores de A Coruña ha condenado a doce meses de libertad vigilada a un joven nacido en 2007 que, siendo menor, vejó a su madre reiteradamente con insultos como «hija de puta» o «feminazi» cuando convivían. La Audiencia Provincial, que acaba de ratificar la sentencia, señala que llegó a agredirla y amenazarla diciendo que iba a quemar el piso en el que residía con ella dentro.
Según el fallo judicial, había un «contexto de conflictividad entre sus progenitores», separados, y, el chico tenía un «comportamiento agresivo y de menosprecio» hacia la mujer. Cuando convivía con su víctima le impedía dormir, destapándola y tratando de «sacarla de la cama». También tenía frecuentes discusiones con ella, durante las cuales gritaba fuertemente y la insultaba. Para intimidarla, golpeaba el mobiliario o daba portazos, hasta el punto que ella a veces salía al rellano de la escalera, y los vecinos, preocupados, le ofrecieron ayuda.
En otras ocasiones, el chico cogía a su madre por las muñecas y le daba pequeños toques a la cara con expresiones como «a ver, tontita». Legó a acometer y empujar a la mujer, y en una ocasión le dio una patada en el abdomen, «si bien no consta que en ninguna ocasión le haya producido lesiones, ya que no acudió a ningún centro médico».
