Juzgan a un hombre por vender droga en Monte Alto lanzando la llave del piso por la ventana

La Audiencia Provincial juzgará la próxima semana a un hombre que fue detenido en noviembre de 2023 en un piso del número 8 de la calle Santo Tomás acusado de vender droga en el mismo, por lo que la Fiscalía le considera autor de un delito contra la salud pública por el que solicita una condena de cinco años de prisión. El acusado fue condenado a otros tres años de cárcel por hechos semejantes y el Ministerio Público considera probado que en la vivienda que ocupaba se dedicaba a comerciar con cocaína, heroína y marihuana.

La policía comprobó que establecía contactaba con los compradores a través de la ventana y que les arrojaba la llave o les abría la puerta para proporcionarles las sustancias, ya que vigiló a esas personas y les incautó los estupefacientes que acababan de adquirir. En el registro realizado en la vivienda el 14 de noviembre se hallaron una carabina oculta debajo de una cama, 230 euros en billetes, ocho básculas de precisión, cuatro teléfonos móviles, dos tabletas, una katana, una espada y plásticos para envolver la droga.