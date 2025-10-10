Si no lo leo no lo creo
Un mapa de A Coruña en 1953, en los archivos de la CIA
ANTÓN PERULEIRO
El usuario de Twitter Iago Soto, ingeniero de telecomunicaciones y autor de un blog sobre la historia de la telefonía en Galicia, colgó hace unos días un mapa de 1953 de A Coruña, basado en fotografías aéreas del año precedente y procedente de los archivos de la CIA (y antes de que usted, lector, empiece a pensar lo que no es, está en abierto en una página web del gobierno de los Estados Unidos). El mapa, o al menos la porción que hemos visto, se centra en el puerto tal como era en los años 50, con indicaciones de las zonas en las que hay actividad pesquera, los almacenes de petróleo y la estación de cuarentena. También podemos ver el castillo de San Antón. Qué operaciones planificaron en base al documento ya no lo podemos decir.
