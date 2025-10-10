Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quién es quién en el mural de los escritores de la Librería Arenas en A Coruña

Cuatro artistas coruñeses se encuentran entre los 39 representados en la calle Arévalo

Mural "Nuestros escritores" en la Librería Arenas

Quienes pasean por la estrecha calle Arévalo del ensanche coruñés, vía que da al Cantón Pequeño, encontrarán desde hace unas semanas una sorpresa con inspiración literaria.

Se trata de un mural en el que se representa a 39 escritores y escritoras en una ilustración de ocho metros de largo por dos de alto. El autor es el arquitecto y dibujante Carlos Montero. Según explican en la propia obra, "el mural Nuestros escritores es un homenaje de Librerías Arenas a nuestra literatura".

Pero, ¿a quién puede encontrarse en esa pared? En él se observa a escritores tanto de épocas pasadas como actuales, tanto de A Coruña, Galicia, España o Latinoamérica. Entre los coruñeses destacan Emilia Pardo Bazán, Manuel Rivas, Wenceslao Fernández-Flórez o César Antonio Molina. Todo tipo de géneros y épocas están representadas en esta calle.

Mural "Nuestros escritores" en la calle Arévalo / LOC

Aunque al lado de la ilustración puede encontrarse la leyenda explicando a cada uno de los escritores con un par de libros de cada uno, de izquierda a derecha, estos son:

  1. Emilia Pardo Bazán
  2. Benito Pérez Galdós
  3. Francisco de Quevedo
  4. Miguel de Cervantes
  5. Ana María Matute
  6. Ramón María del Valle-Inclán
  7. Gloria Fuertes
  8. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
  9. Federico García Lorca
  10. José Luis Sampedro
  11. Rosa Montero
  12. Rosalía de Castro
  13. Antonio Machado
  14. Miguel Hernández
  15. Juan Ramón Jiménez
  16. Antonio Buero Vallejo
  17. Pío Baroja
  18. Ramón Gómez de la Serna
  19. Antonio Gala
  20. Almudena Grandes
  21. Álvaro Cunqueiro
  22. Gustavo Adolfo Bécquer
  23. Arturo Pérez Reverte
  24. Eduardo Mendoza
  25. Miguel de Unamuno
  26. Juan Gómez Jurado
  27. Lope de Vega
  28. Concepción Arenal
  29. Gonzalo Torrente Ballester
  30. Rafael Alberti
  31. Camilo José Cela
  32. Manuel Rivas
  33. Leopoldo Alas "Clarín"
  34. Wenceslao Fernández-Flórez
  35. Vicente Aleixandre
  36. Miguel Delibes
  37. José Martínez Ruiz, "Azorín"
  38. Javier Marías
  39. César Antonio Molina

