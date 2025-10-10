Quién es quién en el mural de los escritores de la Librería Arenas en A Coruña

Quienes pasean por la estrecha calle Arévalo del ensanche coruñés, vía que da al Cantón Pequeño, encontrarán desde hace unas semanas una sorpresa con inspiración literaria.

Se trata de un mural en el que se representa a 39 escritores y escritoras en una ilustración de ocho metros de largo por dos de alto. El autor es el arquitecto y dibujante Carlos Montero. Según explican en la propia obra, "el mural Nuestros escritores es un homenaje de Librerías Arenas a nuestra literatura".

Pero, ¿a quién puede encontrarse en esa pared? En él se observa a escritores tanto de épocas pasadas como actuales, tanto de A Coruña, Galicia, España o Latinoamérica. Entre los coruñeses destacan Emilia Pardo Bazán, Manuel Rivas, Wenceslao Fernández-Flórez o César Antonio Molina. Todo tipo de géneros y épocas están representadas en esta calle.

Mural "Nuestros escritores" en la calle Arévalo / LOC

Aunque al lado de la ilustración puede encontrarse la leyenda explicando a cada uno de los escritores con un par de libros de cada uno, de izquierda a derecha, estos son: