Quién es quién en el mural de los escritores de la Librería Arenas en A Coruña
Cuatro artistas coruñeses se encuentran entre los 39 representados en la calle Arévalo
A. R.
Quienes pasean por la estrecha calle Arévalo del ensanche coruñés, vía que da al Cantón Pequeño, encontrarán desde hace unas semanas una sorpresa con inspiración literaria.
Se trata de un mural en el que se representa a 39 escritores y escritoras en una ilustración de ocho metros de largo por dos de alto. El autor es el arquitecto y dibujante Carlos Montero. Según explican en la propia obra, "el mural Nuestros escritores es un homenaje de Librerías Arenas a nuestra literatura".
Pero, ¿a quién puede encontrarse en esa pared? En él se observa a escritores tanto de épocas pasadas como actuales, tanto de A Coruña, Galicia, España o Latinoamérica. Entre los coruñeses destacan Emilia Pardo Bazán, Manuel Rivas, Wenceslao Fernández-Flórez o César Antonio Molina. Todo tipo de géneros y épocas están representadas en esta calle.
Aunque al lado de la ilustración puede encontrarse la leyenda explicando a cada uno de los escritores con un par de libros de cada uno, de izquierda a derecha, estos son:
- Emilia Pardo Bazán
- Benito Pérez Galdós
- Francisco de Quevedo
- Miguel de Cervantes
- Ana María Matute
- Ramón María del Valle-Inclán
- Gloria Fuertes
- Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
- Federico García Lorca
- José Luis Sampedro
- Rosa Montero
- Rosalía de Castro
- Antonio Machado
- Miguel Hernández
- Juan Ramón Jiménez
- Antonio Buero Vallejo
- Pío Baroja
- Ramón Gómez de la Serna
- Antonio Gala
- Almudena Grandes
- Álvaro Cunqueiro
- Gustavo Adolfo Bécquer
- Arturo Pérez Reverte
- Eduardo Mendoza
- Miguel de Unamuno
- Juan Gómez Jurado
- Lope de Vega
- Concepción Arenal
- Gonzalo Torrente Ballester
- Rafael Alberti
- Camilo José Cela
- Manuel Rivas
- Leopoldo Alas "Clarín"
- Wenceslao Fernández-Flórez
- Vicente Aleixandre
- Miguel Delibes
- José Martínez Ruiz, "Azorín"
- Javier Marías
- César Antonio Molina
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- La tienda italiana de A Coruña en la que Mulattieri compra dulces para su cumpleaños