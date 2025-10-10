Una nueva furgoneta para el Banco de Alimentos de A Coruña
LOC
La Diputación de A Coruña entregó una nueva furgoneta al Banco de Alimentos Rías Altas. En el acto estuvieron el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y la diputada de Política Social, Mar García. El vehículo tiene capacidad de carga de hasta seis europalets. El Banco de Alimentos colabora actualmente con 140 entidades sociales de la provincia, distribuyendo 1,7 millones de kilos de alimentos que se destinan a las personas vulnerables.
