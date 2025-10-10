Pregón y mural en las fiestas de O Ventorrillo

Las fiestas de O Ventorrillo, que tuvieron este jueves un aperitivo con un concierto de Colorado, arrancan este viernes con un pasacalles de Os Viqueiras a las 17.00 horas, antes de una ofrenda floral a Pucho Boedo en el Centro Cívico de A Silva con Xurxo Souto y Melchor Rodó. Se mostrará el nuevo mural dedicado al músico, elaborado por Brais Rodríguez, y a las 20.30 horas será el pregón, a cargo de María García Nieto y Óscar Castro Corgo.

Por la noche habrá música con Los Satélites, Keys DJ y By.Kokee, mientras que el sábado abrirá con un mercadillo de artesanos y cuentacuentos. A mediodía habrá actuación de Miña Xoia, y luego exhibición de baile swing. La sesión vermú será con Xilo y Carlos y By Kokee. Por la tarde habrá actuación del coro Somos Voces y por la noche verbena a cargo de Fania Blanco Show, antes de la actuación de Iván es Juan. El sábado a las 20.00 horas la Tuna de Veteranos actuará en la parroquia del Pilar, y el domingo el Orfeón Herculino a las 20.30 horas.