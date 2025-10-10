Pucho Boedo canta al barrio de O Ventorrillo
El mural de Brais Rodríguez se estrenó este viernes con la visita de la alcaldesa
O Ventorrillo estrenó este viernes el mural de Pucho Boedo, vecino ilustre del barrio. La obra, promovida por el Concello, recibió la visita de la alcaldesa, Inés Rey. La regidora local estuvo con el autor del mural, Brais Rodríguez Trillo, que también es vecino de O Ventorrillo. En el mural se puede ver a Boedo cantando y hay referencias a las dos formaciones musicales donde se convirtió en leyenda: Los Tamara y Los Satélites. «Siempre llevó el nombre de la ciudad por donde actuaba», dijo Rey.
