La sociedad coruñesa arropa a LA OPINIÓN en su aniversario

El acto conmemorativo del primer cuarto de siglo de LA OPINIÓN congregó este jueves en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco) a las principales autoridades políticas locales, provinciales y autonómicas, así como a una amplia representación del tejido económico, empresarial, social, cultural y deportivo de Galicia, la ciudad y su área metropolitana.

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, grupo editor al que pertenece LA OPINIÓN, fue el encargado de encabezar la celebración, en la que también estuvieron presentes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, así como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Otras autoridades que se dieron cita en este acontecimiento fueron el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana; el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos; y el concejal de Economía y Planificación Estratéxica de A Coruña, José Manuel Lage.

Por parte de Prensa Ibérica acudieron también su vicepresidenta, Arantza Sarasola; el director general, Sergi Guillot; el director general en Galicia, Juan Carlos Da Silva; el director comercial en Galicia, Pedro Costa; el gerente de LA OPINIÓN, Jaime Abella; y el director del periódico, Daniel Domínguez. Isidoro Nicieza, exdirector de Contenidos de Prensa Ibérica, estuvo también en Palexco, al igual que José Manuel Vaquero y Melchor Fernández, director general de Prensa Ibérica en el Noroeste y director del periódico La Nueva España, respectivamente, cuando nació LA OPINIÓN, en cuya fundación se implicaron activamente; la exdirectora del periódico Carmen Merelas; y Rogelio Garrido y Xaime Leiro, directores de Faro de Vigo y El Correo Gallego, del mismo grupo editor.

A ellos se unieron los responsables de las empresas patrocinadoras de los actos del 25º aniversario de LA OPINIÓN: el presidente de Ecoener, Luis de Valdivia; el director de la Compañía de Tranvías de La Coruña, Ignacio Prada; el director general de Vegalsa, José Manuel Ferreño; y la responsable de Comunicación Externa de Hijos de Rivera, Cecilia Babarro.

El rector, Ricardo Cao, fue la cabeza visible de la Universidade da Coruña en un acto al que también asistieron el general jefe de la Guardia Civil en Galicia, Miguel Ángel González Arias; el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en A Coruña, el coronel Fernando Pedreira Lata; y el comisario provincial de A Coruña, Carlos Gómez Rodríguez, entre otros representantes institucionales.

A la cita en Palexco acudieron también la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el subdelegado del Gobierno en Galicia, Julio Abalde, así como los exalcaldes coruñeses Xulio Ferreiro y Javier Losada. Miguel Lorenzo y Francisco Jorquera, portavoces de los grupos municipales del PP y el BNG, respectivamente, estuvieron presentes también en el acto.

La representación de los grupos políticos en el Parlamento gallego se hizo patente a través de la presencia del director xeral de Medios de la Xunta y vicesecretario de Organización del PPdeG, Pedro Rojo; la diputada del BNG y también edil en A Coruña Mercedes Queixas; y la diputada del PSdeG Silvia Longueira.

El área metropolitana coruñesa, uno de los focos prioritarios de la atención informativa de este periódico, estuvo presente en Palexco a través del alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo; el de Oleiros, Ángel García Seoane; el de Culleredo, José Ramón Rioboo; el de Sada, Benito Portela; y el de Carral, José Luis Fernández Mouriño. También acudieron representantes de los gobiernos municipales de Cambre y Abegondo.

El director general de la Fundación Amancio Ortega, Óscar Ortega, y la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la entidad, Belén Ocampo, estuvieron también presentes en el acto del 25º aniversario de LA OPINIÓN, al igual que la productora Emma Lustres, fundadora de Vaca Films.

El tejido económico y empresarial gallego y coruñés estuvo representado por Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia; Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao; Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña; Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña; Pablo Junceda, director general adjunto de Grupo Banco Sabadell y director general de Sabadell Gallego; Venancio Salcines, presidente de Cesuga y efbs Grupo Educativo; Rodrigo Fernández de Castro, presidente de Figrupo; Pablo Asencio y Paula Martínez, director territorial médico en Galicia y directora médica en A Coruña de HM Hospitales; Isabel San Juan, jefa de Comunicación y Relaciones Externas de Repsol; José Luis Fernández Astray, director de Comunicación de Gadisa; Isaac González Toribio, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Abanca; Belén Rey, directora de Comunicación y Márketing Corporativo de Inveravante; y Víctor del Canto, presidente de Civis Global.

A la celebración del primer cuarto de siglo de LA OPINIÓN se sumó también el Deportivo, con la presencia de Carlos Ballesta, consejero del club; Manuel Ríos Quintanilla, Manolete, presidente de la Asociación de Veteranos; y Manu Sainz, director de Comunicación. En nombre del Básquet Coruña acudió su presidente, Pablo de Amallo.

El movimiento asociativo de la ciudad y su área metropolitana estuvo también ampliamente representado en el acto conmemorativo del 25º aniversario de LA OPINIÓN, con la presencia de responsables del Banco de Alimentos Rías Altas Provincia de A Coruña; la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, Aspronaga; la Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas, la Liga Reumatolóxica Galega, Dano Cerebral A Coruña (Adaceco), la Asociación de Familiares de enfermos de Alzhéimer y otras demencias de A Coruña (Afaco), Párkinson Galicia-A Coruña y el Comité Anti-Sida de A Coruña (Casco), entre otras entidades.