Estos son los cortes de tráfico en A Coruña que afectarán a los conductores la próxima semana

Los conductores que vayan a coger el coche en A Coruña durante la próxima semana deberán tener en cuenta las restricciones de tráfico que se encuentran vigentes y que pueden alterar su recorrido habitual. Para facilitar la movilidad en el centro urbano, recopilamos las localizaciones afectadas por cortes de tráfico en A Coruña. Consulta aquí en qué puntos se encuentran las zonas con alteraciones de circulación.

Calle Santa Lucía : corte de calzada por reparación de tapa de registro el lunes 13, entre las 09.30 y 12.30h.

: corte de calzada por reparación de tapa de registro el lunes 13, entre las 09.30 y 12.30h. Calle Cerca con Travesía Cerca : corte de calzada por urbanización viaria hasta el viernes 24

: corte de calzada por urbanización viaria hasta el viernes 24 Calle Wenceslao Fernández Flórez : corte de calzada por izado de material el lunes 13, de 09.00 a 18.00h.

: corte de calzada por izado de material el lunes 13, de 09.00 a 18.00h. Calle Orzán, 127 : corte de carril por retirada de piedras el lunes 13 y martes 14

: corte de carril por retirada de piedras el lunes 13 y martes 14 Calle Federico Tapia, 15: corte de carril por reposición de luna de escaparate el lunes 13, de 08.00h a 15.00h

corte de carril por reposición de luna de escaparate el lunes 13, de 08.00h a 15.00h Calle Juan Flórez, 124 : corte de carril por la apertura de una zanja para el alcantarillado hasta el miércoles 22.

: corte de carril por la apertura de una zanja para el alcantarillado hasta el miércoles 22. Avenida do Ferrocarril : corte de carril por ejecución de pluviales hasta el viernes 31

: corte de carril por ejecución de pluviales hasta el viernes 31 Avenida de A Sardiñeira : corte de calzada entre la calle Europa y el IES A Sardiñeira para la urbanización de la rotonda de acceso a la estación intermodal hasta el viernes 24

: corte de calzada entre la calle Europa y el IES A Sardiñeira para la urbanización de la rotonda de acceso a la estación intermodal hasta el viernes 24 Calle Huertas : corte de calzada por pavimentación hasta el viernes 24.

: corte de calzada por pavimentación hasta el viernes 24. Calle Valencia : corte de calzada, entre San Tirso y Faro, por eliminación de barreras arquitectónicas hasta el miércoles 15.

: corte de calzada, entre San Tirso y Faro, por eliminación de barreras arquitectónicas hasta el miércoles 15. Avenida de Os Mallos : corte de calzada por renovación de red de fecales hasta el domingo 26.

: corte de calzada por renovación de red de fecales hasta el domingo 26. Calle Nicanor Tabuyo Domínguez: corte de calzada para el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña hasta el 27 de noviembre.