Estos son los cortes de tráfico en A Coruña que afectarán a los conductores la próxima semana

Consulta dónde se encuentran las zonas afectadas por restricciones a la circulación de vehículos

Calle cortada por obras en A Coruña.

Calle cortada por obras en A Coruña. / Carlos Pardellas

RAC

Los conductores que vayan a coger el coche en A Coruña durante la próxima semana deberán tener en cuenta las restricciones de tráfico que se encuentran vigentes y que pueden alterar su recorrido habitual. Para facilitar la movilidad en el centro urbano, recopilamos las localizaciones afectadas por cortes de tráfico en A Coruña. Consulta aquí en qué puntos se encuentran las zonas con alteraciones de circulación.

  • Calle Santa Lucía: corte de calzada por reparación de tapa de registro el lunes 13, entre las 09.30 y 12.30h.
  • Calle Cerca con Travesía Cerca: corte de calzada por urbanización viaria hasta el viernes 24
  • Calle Wenceslao Fernández Flórez: corte de calzada por izado de material el lunes 13, de 09.00 a 18.00h.
  • Calle Orzán, 127: corte de carril por retirada de piedras el lunes 13 y martes 14
  • Calle Federico Tapia, 15: corte de carril por reposición de luna de escaparate el lunes 13, de 08.00h a 15.00h
  • Calle Juan Flórez, 124: corte de carril por la apertura de una zanja para el alcantarillado hasta el miércoles 22.
  • Avenida do Ferrocarril: corte de carril por ejecución de pluviales hasta el viernes 31
  • Avenida de A Sardiñeira: corte de calzada entre la calle Europa y el IES A Sardiñeira para la urbanización de la rotonda de acceso a la estación intermodal hasta el viernes 24
  • Calle Huertas: corte de calzada por pavimentación hasta el viernes 24.
  • Calle Valencia: corte de calzada, entre San Tirso y Faro, por eliminación de barreras arquitectónicas hasta el miércoles 15.
  • Avenida de Os Mallos: corte de calzada por renovación de red de fecales hasta el domingo 26.
  • Calle Nicanor Tabuyo Domínguez: corte de calzada para el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña hasta el 27 de noviembre.
Mapa con los cortes de tráfico de A Coruña.

Mapa con los cortes de tráfico de A Coruña. / LOC

