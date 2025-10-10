Estas son las siguientes bases de BiciCoruña que se pondrán en marcha: dos eran de las más demandadas

El Concello de A Coruña continúa avanzando con su plan para reforzar el servicio municipal de alquiler de bicicletas y llevarlo a todos los barrios de la ciudad. Según viene de anunciar, acaban de ser instaladas cuatro nuevas bases que entrarán próximamente en sercicio. Estas están situadas en A Gaiteira, que tendrá dos, San Pedro de Visma y polígono industrial de Agrela. Con estas serán ya 65 las estaciones de las que dispondrá BiciCoruña.

Las dos bases de A Gaiteira supondrán un gran avance para una calle y una zona con mucha población pero que no disponía de ninguna base cerca. Las más próximas estaban en la plaza de Tabacos, en el Parque de Oza o en el complejo de San Diego. Este par de estaciones anunciados estarán en el Fórum Metropolitano, uno de los principales equipamientos públicos de la zona, y en la plaza de A Gaiteira, situada en el cruce de la avenida de Oza con la ronda de Outeiro.

Respecto al estacionamiento anunciado en San Pedro de Visma, estará frente al centro cívico del barrio y su instalación requirió ejecutar obra civil en el lugar. "Las obras terminaron semanas atrás y ahora damos un paso más para que los residentes en San Pedro de Visma dispongan del servicio municipal en su propio barrio", explicó la concejala de Movilidad, Noemía Díaz. Esta también era una de las zonas más demandadas, puesto que no había ninguna en los alrededores. La más próxima fue la instalada en el Parque de Bens a finales de agosto.

Además, también se añadirá una nueva estación en el polígono de Agrela. Estará situada frente al parque municipal de Bomberos, en la rotonda Eduardo Diz. Esta base se sumará a las ya instaladas previamente en las calles Gutemberg y Severo Ochoa, por lo que será la tercera que prestará servicio al parque industrial, que también cuenta con una base cercana en Vioño, en la calle José María Rivera Corral, y otra en el lateral de Marineda City.

La previsión es que estas bases entren en funcionamiento en las próximas semanas, cuando se culminen los trámites de suministro eléctrico, aunque por ahora no hay fecha estimada.