Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
Los cielos estarán despejados este sábado en A Coruña, con posibilidad de algún banco de niebla costera. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y se quedarán entre los 13 y los 23 grados.
Domingo 12
Se mantendrán los cielos soleados, aunque a última hora de la jornada entrará alguna nube alta. Los termómetros seguirán marcando mínimas de 13 y máximas de 23 grados.
Lunes 13
Seguirán los cielos despejados, con alguna nube alta al final del día, y se esperan las mimas temperaturas, de entre 13 y 23 grados.
Martes 14
Se incrementarán las nubes y los termómetros oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 21 de máxima.
Miércoles 15
Se esperan intervalos de nubes y claros. Las temperaturas irán de los 14 a los 21 grados.
Jueves 16
Predominarán los cielos despejados, con alguna bruma. Las temperaturas se moverán entre los 13 y los 22 grados.
Viernes 17
Continuará la alternancia de nubes y claros. Los termómetros se moverán entre los 10 y los 17 grados.
Sábado 18
Las nubes de la mañan darán paso a cielos despejados durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 16 grados.
Domingo 19
Los cielos estarán despejados y los termómetros marcarán mínimas de 9 y máximas de 16 grados.
Lunes 20
Se esperan cielos despejados durante las primeras horas de la jornada, mientras que por la tarde se incrementarán las nubes. Las temperaturas irán de los 8 a los 15 grados.
