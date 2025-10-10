Última emisión de RTVE en La Terraza tras cuarenta años

Cuarenta años después de su instalación en el edificio La Terraza, Radiotelevisión Española (RTVE) efectuó este viernes su última emisión desde el ese inmueble, situado en los jardines de Méndez Núñez, con motivo de su traslado a la sede provisional que ocupará en Matogrande, donde comenzará a emitir el próximo lunes. Durante el fin de semana el personal de RTVE en A Coruña realizará sus emisiones desde Santiago para hacer posible el transporte y montaje de los equipos técnicos.

El cambio de ubicación de la empresa pública está motivado por la decisión del Concello, propietario de La Terraza, de que sirva de sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), aunque para hacerlo será necesario someter el inmueble a una profunda reforma. RTVE decidió instalarse en un sector del edificio de Correos, pero para ello también tendrá que hacer obras que durarán al menos dos años.

La plantilla expresó su protesta por las condiciones en las que deberá trabajar en Matogrande durante ese periodo, ya que, se trata de una zona alejada del centro y el local carece de iluminación exterior y no tiene la superficie necesaria, por lo que solo contará con dos estudios, cuando en La Terraza había cuatro. El personal logró con sus protestas la continuidad de la seguridad privada del que disponía la redacción para evitar la entrada de intrusos.

RTVE podría haber permanecido en Méndez Núñez hasta 2035, por lo que exigió una compensación de 4,2 millones, aunque el Concello solo le abonará 188.155 euros por no ver justificada esa cantidad y tener que invertir 875.244 euros para rehabilitar La Terraza.