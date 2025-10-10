La Universidade de A Coruña premia al talento de futuro de la investigación

El CITIC de la Universidade de A Coruña reconoció este viernes a los mejores proyectos de jóvenes investigadores en la entrega de premios del Congreso XoveTIC 2025. Los proyectos premiados incluyen herramientas de ciberseguridad, realidad virtual para personas con lesión medular, inteligencia artificial sostenible y aprendizaje cuántico aplicado a las finanzas. La entrega fue el cierre del evento celebrado estos dos últimos días en A Coruña con el apoyo de la Xunta de Galicia. «Es un orgullo para el CITIC reconocer el talento y la dedicación de nuestros jóvenes investigadores», dijo el subdirector del centro, Javier Pereira.