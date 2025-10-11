Toda A Coruña perdió poder adquisitivo desde 2019 salvo Ciudad Vieja y Juan Flórez: estas son las bajadas por barrio

Entre 2019 y 2023 los ingresos de los vecinos de A Coruña subieron en euros, pero la inflación, que alcanzó el 15,5%, dejó a la mayoría de la ciudad más pobre que antes del covid. De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, los coruñeses perdieron, de media, un 5,4% de poder adquisitivo, y la caída fue generalizada en la mayoría de la ciudad, con la excepción de los dos distritos actualmente más ricos: el código postal del 15001, que incluye la Ciudad Vieja, María Pita y calles como Riego de Agua y la Franja, y el 15004, que engloba la plaza de Lugo y el inicio de Juan Flórez. Juan Ignacio Martín Legendre, profesor del departamento de Economía de la Universidade da Coruña (UDC), explica que las zonas más pudientes «se están separando del resto», y las más pobres, Os Mallos-Sagrada Familia y Agra do Orzán-O Ventorrillo, están entre las que tienen más caída de ingresos reales y van quedando atrás.

La bajada de la renta en A Coruña, señala el experto, que ha estudiado la desigualdad económica y sus efectos, está «dentro de una tendencia generalizada en España». De los 40 municipios cuya renta estudia la Agencia Tributaria entre 2019 y 2023, en base a los datos de las declaraciones de IRPF, solo subió una en renta bruta ajustada a la inflación, Sant Cugat del Vallés, y A Coruña, de hecho, está entre las ciudades que pierde menos en este parámetro. Si se tiene en cuenta la renta disponible, sacando impuestos, indica, bajan todas.

Esta tendencia «tiene que ver obviamente con la altísima inflación», que subió en estos cuatro años tanto como entre 2007 y 2019. En términos nominales (esto es, contando solo los euros que ingresan los vecinos, sin tener en cuenta la capacidad de compra con ellos) todos los distritos ganan renta. Pero este crecimiento «no fue capaz de mantener el ritmo de la crecimiento de la inflación, y, en A Coruña, hubo un comportamiento especialmente regresivo», indica Martín Legendre, perjudicando más a los que dependen de los salarios y a los barrios más pobres.

Así, los salarios solo crecieron por encima de la inflación en los tres distritos más ricos: Ciudad Vieja, el Orzán y la zona del inicio de Juan Flórez. Además, en el primero y en el tercero hubo «subidas significativas de otras rentas», como pueden ser las de cobro de alquileres, intereses o ventas de pisos. Este tipo de ganancias tienen más peso en los barrios más ricos, pero subieron en siete de los doce distritos de la ciudad, y ayudaron a que el poder adquisitivo no se derrumbase en zonas en los que los sueldos perdían poder adquisitivo. «En Monte Alto, el distrito de A Falperra [que incluye buena parte de Juan Flórez y la plaza de Vigo] o Riazor-Os Rosales funcionaron como amortiguador parcial», indica el profesor de la UDC.

Pero hay cuatro barrios en los que caen tanto el poder adquisitivo de los sueldos como el de otros ingresos. Así ocurrió en Os Mallos-Sagrada Familia y en el Agra do Orzán-O Ventorrillo, «que son los más pobres y tienen la mayor caída de rentas del trabajo». También en el 15006, que engloba A Palloza, Cuatro Caminos, avenida de Oza, As Xubias, y en el 15009, que incluye Os Castros, parte de Monelos, O Castrillón, Matogrande, Eirís y Xuxán y tuvo la mayor caída de poder adquisitivo.

Para Martín Legendre, se va configurando una ciudad con zonas ricas que se van «separando del resto», otras que se mantienen en el medio y distritos que van quedando atrás. De algo más de 60 municipios que estudia en detalle la Agencia Tributaria, señala el profesor de Economía, A Coruña está en el octavo puesto de mayor desigualdad, un fenómeno que «se está acrecentando, aumenta la brecha interurbana». Las personas que provienen de los distritos más pobres «parten de una situación de desventaja, con especiales dificultades para adquirir mayores niveles educativos e insertarse en el mercado de trabajo», y esta «es cada vez mayor».

Descensos generalizados

La renta disponible para el vecino promedio de la Ciudad Vieja y el centro, esto es, los ingresos descontando impuestos, subió de algo menos de 30.900 euros en 2019 a 40.062 en 2023 , casi un tercio. Incluso descontando la elevada inflación, el alza del poder adquisitivo fue de casi el 12,3%. Solo lo supera en ingresos el 15004, que incluye el inicio de Juan Flórez y la plaza de Lugo el alza fue del 2,2%, y, con 49.150 euros, se consolida como el barrio más rico de la ciudad. En los otros dos distritos de mayor ingreso hubo caídas: en el Orzán la bajada fue del 4,2%, y en el 15005 (A Falperra, buena parte de Juan Flórez y plaza de Vigo) se cayó cerca de un 2,1%.

El mayor desplome se produjo en el 15009, que incluye Os Castros, parte de Monelos, O Castrillón, Matogrande, Eirís, Xuxán, con un 16,1%. En Os Mallos-Sagrada Familia y Agra do Orzán-O Ventorrillo los descensos estuvieron en torno al 6,7%. La bajada en el 15006, en el que se encuentran A Palloza, Cuatro Caminos, avenida de Oza y As Xubias, se acercó al 4,5%, y en el 15011, con barrios como Riazor, Labañou y Os Rosales, rozó el 3,6%. El 15008, con Vioño, Barrio de las Flores y parte de Monelos, la capacidad adquisitiva después de impuestos bajó un 2,9%. En el 15190, que incluye Novo Mesoiro, la renta disponible, aplicando la inflación, cayó un 1,8% (aunque subió antes de impuestos), y en el 15002 (Monte Alto, Zalaeta, As Atochas) se bajó un poco más de un 1% en poder adquisitivo.