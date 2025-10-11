Diego Calvo, conselleiro de Presidencia: «LA OPINIÓN es una apuesta segura para los coruñeses orgullosos de serlo»

«Sumar años es siempre motivo de celebración, y en un caso como el vuestro, especialmente: sois el periódico impreso más joven de esta ciudad y, a pesar de esto, habéis sabido convertiros en una de las referencias de la información local», dijo al inicio de su discurso Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, quien aseguró poder «dar buena fe de esto por su «fuerte vinculación con A Coruña, tanto personal como profesional».

También destacó que para los cargos públicos este periódico pasó a «ser parte imprescindible» de su repaso diario de la actualidad y de sus agendas de contactos para informar de su trabajo y mencionó que la celebración del aniversario le recordó un titular de LA OPINIÓN referido a él con motivo de su llegada a la presidencia de la Diputación en 2011: «De joven promesa a apuesta segura». Para Calvo, este diario también ha pasado a ser una «apuesta segura para los coruñeses orgullosos de serlo y buscan conectar con su entorno».

Por esta razón, expresó su enhorabuena «a todas las personas que lo han hecho posible a lo largo de estos 25 años y a las que siguen haciéndolo posible hoy», de las que dijo que han mantenido «siempre los ideales y la hoja de ruta» que identifican al periódico en A Coruña y en Galicia, que definió como «un periodismo valiente, libre y veraz».

Calvo puso de relieve que la celebración de las bodas de plata del diario «no es motivo de felicitación solo para las personas que forman parte de él. Es también motivo para felicitarnos el conjunto de la sociedad», ya que consideró que un medio de comunicación «siempre contribuye a darnos luz y a fomentar en nosotros espíritu crítico sobre la realidad que nos rodea». Pero también alertó que estas cuestiones «están seriamente amenazadas por la desinformación y los bulos», por lo que reclamó que sean «salvaguardadas por la profesionalidad y la rigurosidad del auténtico periodismo», de las que dijo que están representadas por medios como este.

Otro punto destacado por el conselleiro de Presidencia acerca de LA OPINION es su pertenencia al grupo Prensa Ibérica, del que mencionó su «sólida trayectoria empresarial y profesional», así como su «casi medio siglo de existencia» y su implantación en Galicia con tres diarios.

También hizo hincapié en el nacimiento de este periódico en 2000, año que, en su opinión «supuso un punto de inflexión en nuestra sociedad», ya que desde entonces «la tecnología ha marcado nuestras vidas con cambios vertiginosos» que han obligado a adaptarse a todas las empresas y a los medios de comunicación en particular «para dar respuesta a las exigencias de inmediatez informativa y por la aparición de nuevos soportes».

Calvo identificó además al periódico con la generación Z, al estimar que también se caracteriza «por su inconformismo, honda conciencia social y ambiental, y participación activa en su entorno» y que esto le ha permitido «avanzar con rumbo firme, pese a los múltiples obstáculos que han ido surgiendo en nuestra historia reciente». El conselleiro de Presidencia felicitó a este medio por su «fortaleza», que le hace «tener ya profundas raíces en esta ciudad, a la vez que un inmenso horizonte para seguir acompañándonos durante muchos años más» y además contribuir a «garantizar una A Coruña más informada y por lo tanto más libre y consciente de su realidad».