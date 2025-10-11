El diseñador Isaac Castelo abre Modiña con arte en directo
El congreso Modiña 2025 arranca en el Kiosco Alfonso este fin de semana de la mano del diseñador coruñés Isaac Castelo, afincado en París, que será el encargado abrir la nueva edición con una intervención de moda en directo.
Durante el evento, que se celebrará en el Kiosco Alfonso este domingo a las 11.00, Castelo realizará una obra pictórica en vivo a la vez que hablará en directo sobre su trayectoria profesional, su trabajo actual para una de las grandes casas de moda, como es Yves Saint Laurent, su vínculo con Galicia y su visión del futuro de la moda.
Esta acción marca el inicio de un programa que, a lo largo de las próximas semanas, recorrerá varias ciudades de Galicia, con ponencias, encuentros, experiencias y el Modiña Summit, donde se reunirán algunos de los nombres más relevantes del sector «Queríamos comenzar Modiña 2025 con una propuesta que simbolizara lo que somos: talento gallego que trasciende fronteras y vuelve a su origen para inspirar», explica Belén Correa, impulsora de Modiña. El congreso, organizado por Diesemm y Galiciademoda, celebra este año su tercera edición con el fin de impulsar el talento, la innovación y el emprendimiento en el sector textil y de la moda gallega, a través de iniciativas como Modiña Lab, Modiña Summit y JF64.
