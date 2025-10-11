Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 11 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
‘Un acto romántico’, en el teatro Rosalía de Castro
20.30 horas | La compañía Richard Marcherin se sube al escenario del Rosalía con He aquí un acto romántico, un espectáculo en el que se juntan violencia, apegos y desapegos. El precio de las entradas es de 10,8 euros.
Teatro Rosalía de Castro
Milladoiro celebra 45 años de música, en el Colón
20.30 horas | Milladoiro celebra 45 años de música y de comunión con su público en el teatro Colón. El grupo repasará algunas de las piezas más emblemáticas de su repertorio._Entradas a partir de 19,6 euros.
Teatro Colón
Doble sesión de danza en la calle
12.30 y 18.00 horas | El festival Quincegotas programa danza en la cúpula del parque de Eirís y en la plaza de Tabacos.
Varias localizaciones
Ruta sobre las huellas de Castelao en la ciudad
12.00 horas | La asociación Alexandre Bóveda organiza un recorrido comentado por el centro de la ciudad para conocer las huellas de Castelao.
Jardines de Méndez Núñez
El Mercado das Nubes sigue en San Agustín
De 11.00 a 21.00 horas | San Agustín abre sus puertas a más de 60 puestos de arte, decoración, gastronomía y emprendimiento. Gratuito.
Mercado de San Agustín
‘Al mejor postor’: teatro sobre la igualdad
20.30 horas | Trémola Teatro interpreta Al mejor postor, una sátira sobre la lucha histórica por la igualdad que deriva en la «subasta» de Paula.
Teatro del Andamio
Presentación de un libro sobre la compañía Tespis
12.00 horas | Francisco Oti presenta su libro Tespis e o contexto teatral coruñés sobre esta compañía, fundada en los años 60 y que, desde los 70 interpretó sus obras en gallego.
O Galgo Azul
Títeres Cascanueces, en la sala Gurugú
18.00 horas | Títeres Cascanueces sustituye a la compañía colombiana La Pepa del Mamoncillo, que ha tenido problemas para viajar.
Sala Gurugú
