¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 11 de octubre

‘Un acto romántico’, en el teatro Rosalía de Castro

20.30 horas | La compañía Richard Marcherin se sube al escenario del Rosalía con He aquí un acto romántico, un espectáculo en el que se juntan violencia, apegos y desapegos. El precio de las entradas es de 10,8 euros.

Teatro Rosalía de Castro

Milladoiro celebra 45 años de música, en el Colón

20.30 horas | Milladoiro celebra 45 años de música y de comunión con su público en el teatro Colón. El grupo repasará algunas de las piezas más emblemáticas de su repertorio._Entradas a partir de 19,6 euros.

Teatro Colón

Doble sesión de danza en la calle

12.30 y 18.00 horas | El festival Quincegotas programa danza en la cúpula del parque de Eirís y en la plaza de Tabacos.

Iago López

Varias localizaciones

Ruta sobre las huellas de Castelao en la ciudad

12.00 horas | La asociación Alexandre Bóveda organiza un recorrido comentado por el centro de la ciudad para conocer las huellas de Castelao.

Jardines de Méndez Núñez

El Mercado das Nubes sigue en San Agustín

De 11.00 a 21.00 horas | San Agustín abre sus puertas a más de 60 puestos de arte, decoración, gastronomía y emprendimiento. Gratuito.

Mercado de las nubes en San Agustín / Iago López

Mercado de San Agustín

‘Al mejor postor’: teatro sobre la igualdad

20.30 horas | Trémola Teatro interpreta Al mejor postor, una sátira sobre la lucha histórica por la igualdad que deriva en la «subasta» de Paula.

Teatro del Andamio

Presentación de un libro sobre la compañía Tespis

12.00 horas | Francisco Oti presenta su libro Tespis e o contexto teatral coruñés sobre esta compañía, fundada en los años 60 y que, desde los 70 interpretó sus obras en gallego.

O Galgo Azul

Títeres Cascanueces, en la sala Gurugú

18.00 horas | Títeres Cascanueces sustituye a la compañía colombiana La Pepa del Mamoncillo, que ha tenido problemas para viajar.

Sala Gurugú