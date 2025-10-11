El incendio de una lavadora en Sagrada Familia moviliza a los Bomberos de A Coruña
Los Bomberos de A Coruña se desplegaron este sábado en la calle Sagrada Familia debido a una llamada alertando del incendio de una lavadora. Cuando los efectivos llegaron al lugar de la emergencia, que se produjo a las 14.13 horas, el fuego, ya estaba apagado, por lo que los bomberos se limitaron a "comprobar que estaba totalmente extinguido" y que no existían "riesgos posteriores".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- La tienda italiana de A Coruña en la que Mulattieri compra dulces para su cumpleaños