El incendio de una lavadora en Sagrada Familia moviliza a los Bomberos de A Coruña

Los Bomberos de A Coruña se desplegaron este sábado en la calle Sagrada Familia debido a una llamada alertando del incendio de una lavadora. Cuando los efectivos llegaron al lugar de la emergencia, que se produjo a las 14.13 horas, el fuego, ya estaba apagado, por lo que los bomberos se limitaron a "comprobar que estaba totalmente extinguido" y que no existían "riesgos posteriores".