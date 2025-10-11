Inés Rey, alcaldesa de A Coruña: «A cidade conserva o espíríto inconformista co que naceu este xornal»

«Cando un medio de comunicación celebra vinte e cinco anos de vida, tamén a cidade que o viu nacer se ve reflectida no seu camiño», señaló la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey sobre lo que representa el aniversario de este periódico, del que dijo que es conocido cariñosamente como La Opi por los lectores. Según destacó, el diario nació «coa vontade de ser un xornal crítico e progresista, aberto á pluralidade e comprometido coa realidade da nosa urbe».

Recordó que el año 2000 fue especial para A Coruña, ya que fue en el que el Deportivo ganó la Liga, se erigió el obelisco Millenium y surgió LA OPINIÓN, al tiempo que nacían proyectos urbanísticos como el de Novo Mesoiro. «O que daquela era unha aposta de futuro é hoxe un barrio consolidado, con identidade crecente, do mesmo xeito que Monte Alto ou Os Mallos foron no seu día», apuntó Rey, quien también mencionó como hitos de la ciudad en los últimos años la construcción del puerto exterior y la modernización del aeropuerto de Alvedro.

«Para contar todos estes fitos, con visión crítica e aire renovado, alí estivo LA OPINIÓN. E así continúan hoxe contando a evolución da cidade os seus e as súas xornalistas». La creación de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), el desarrollo de Xuxán y San Pedro de Visma son otros de los logros conseguidos en este cuarto de siglo mencionados por la alcaldesa, quien citó como reto para el futuro «a apertura dos peiraos interiores e a transformación da fachada marítima», con el objetivo de definir «con consenso social e visión estratéxica, unha nova relación entre A Coruña e o seu mar, con vivenda, espazo público, equipamentos e actividade económica sostible».

Rey recordó que la primera vez que salió en un medio de comunicación fue en LA OPINIÓN cuando aún era estudiante universitaria y resaltó que el hecho de que sea desde 2019 la primera alcaldesa de A Coruña «representa unha cidade que rompeu un teito de cristal e que aposta por unha política máis inclusiva e igualitaria», aunque apostilló que el hecho de que en la foto de la autoridades presentes en el acto solo hubiera tres mujeres revela que «hay que seguir avanzando».

«Podemos afirmar que somos unha cidade que cambiou moito, pero que conserva o mesmo espírito inconformista co que naceu este xornal. Unha cidade que non ten medo de transformarse, que sabe combinar a ambición global coa proximidade local», proclamó la regidora, quien expresó su compromiso, de «seguir por este camiño: avanzar cara unha Coruña máis sostible, máis igualitaria e máis orgullosa de si mesma».

Según dijo, LA OPINIÓN «foi desde os seus inicios un xornal a pé de barrio. Un xornal que humaniza e pon cara a esa xente que fai cidade e contribúe a fortalecer a nosa identidade coruñesa». También tuvo palabras sobre la labor informativa, ya que advirtió de que «en un momento en el que la desinformación y las noticias falsas se desparraman con rapidez a través de las redes sociales, el papel de los medios de comunicación es más esencial que nunca, también en el ámbito local, el más próximo al ciudadano». Rey se pronunció a favor del periodismo «riguroso, de proximidad y con criterio», al que consideró «una herramienta imprescindible para entender lo que acontece en nuestro entorno, para conocer las decisiones que nos afectan y para reforzar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones».