Metlabs, ‘blockchain’ con sello coruñés

En apenas dos años, Metlabs ha pasado de ser un proyecto emergente a convertirse en uno de los nombres más reconocidos del ecosistema tecnológico coruñés. La empresa acaba de recibir el Premio Iniciativa Empresarial 2025 en la XXVI edición del certamen Emprende AJE Coruña, un reconocimiento que su fundador, Pablo Gómez, asegura, «motiva al equipo y da visibilidad, ya que en A Coruña se está creando tecnología de vanguardia».

Pablo Gómez. / L.O.

Metlabs nació en diciembre de 2023 con un propósito claro: aprovechar el potencial de la tecnología blockchain para transformar la economía real. «Somos una empresa de desarrollo de software basada en blockchain, una tecnología que está redefiniendo el sistema financiero», explica Gómez. Su especialización es la tokenización de activos, es decir, la conversión y fraccionamiento digital de bienes reales, un sistema que permite a empresas financiarse de forma alternativa y segura. «Sobre todo en Latinoamérica, donde el acceso al crédito es limitado, blockchain ofrece una vía regulada para conectar compañías con inversores de todo el mundo», añade.

El crecimiento ha sido vertiginoso. Con más de 15 profesionales, Metlabs trabaja hoy con empresas en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y, recientemente, Estados Unidos. «El último año ha sido un boom. La regulación en España y Europa ha impulsado el sector y estamos recibiendo más solicitudes que nunca», afirma.

La compañía combina innovación y educación. «Todavía hay quien confunde blockchain con criptomonedas. Nosotros ayudamos a entender que son cosas distintas: blockchain es transparencia y trazabilidad aplicada a múltiples sectores», subraya. Uno de los proyectos más singulares con lo que trabajan es shamusic.es, una plataforma que certifica mediante blockchain la autoría de obras musicales y los derechos de propiedad intelectual, incluso diferenciando si una pieza fue creada con inteligencia artificial.

De cara al futuro, Metlabs quiere seguir expandiéndose y desarrollar su propia infraestructura tecnológica. «Hasta ahora ofrecíamos servicios; ahora apostamos por nuestro propio producto», concluye Gómez, convencido de que el talento coruñés tiene aún mucho que tokenizar.