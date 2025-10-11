El PP considera la tasa turística una «barrera» para el sector

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, afirma que aplicar la tasa turística «perjudica a los que crean empleo, como hoteleros, hosteleros y comerciantes», por lo que asegura que la eliminará de llegar a la alcaldía. Denuncia que la medida «supone una barrera a un sector estratégico que necesita más visitantes, congresos, eventos, cruceros y pernoctaciones» y señala las «trabas para el turismo» en la ciudad «con un gobierno municipal contagiado de la turismofobia del BNG», acusa Lorenzo, que percibe un «especial ataque a los hosteleros», con medidas, además de la tasa turística, como la tasa de terrazas y la subida del impuesto de la basura. Para Lorenzo, estas iniciativas «perjudican» al aeropuerto de Alvedro, «que cada vez tiene menos vuelos, destinos y frecuencias y aviones más pequeños», señala, y demanda al Estado que se coordine con los alcaldes de las tres ciudades con aeropuerto. «Que vengan menos turistas por aire no ayuda a los hosteleros», critica Lorenzo.