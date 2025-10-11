Si no lo leo no lo creo
Tinho presume con orgullo en ‘OT’ de la asociación Son d’aquí
ANTÓN PERULEIRO
Tinho, el concursante coruñés de Operación Triunfo, mostró con orgullo la camiseta de Son d’aquí, durante un ensayo en la academia. La asociación cultural explica que el cantante llevó en la maleta esta camiseta porque su madre forma parte de la entidad. Desde Son d’aquí pidieron que sus seguidores votaran al coruñés como favorito. En la última gala, fue propuesto para abandonar la academia, pero fue salvado por los profesores. Fuera del concurso, Tinho compagina los estudios de canto lírico con el superior de jazz. «Está preparado para recibir halagos y críticas, yo le he dicho que le tiene que resbalar todo», decía su madre en una entrevista a este medio.
