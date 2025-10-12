Animacción, cine de animación en A Coruña y Vigo
Entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre, se celebrará entre A Coruña y Vigo el festival Animacción, con proyecciones dirigidas en exclusiva a los centros de educación primaria, a escuelas especializadas y otras para el público general. Animacción arrancará el lunes, 27 de octubre, a las 12.30 horas en la facultad de Ciencias de la Comunicación de la UDC con la exhibición de la sección general a concurso. A las 19.00 horas, el director y guionista Salvador Simó impartirá una charla, en la Real Academia de Belas Artes.
