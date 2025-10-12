La avenida de Finisterre estrena una nueva rotonda
A Coruña
El Concello abrió al tráfico esta semana una nueva rotonda entre la avenida de Finisterre y la calle Gutemberg que permitirá mejorar la movilidad y reforzar la seguridad viaria en un recorrido clave para el tránsito rodado entre A Silva, O Ventorrillo y el parque industrial de Agrela. La nueva rotonda es igual a la que se habilitó hace unos meses en la calle Gambrinus. La inversión total para estos trabajos fue de 650.000 euros, incluyendo la mejora de la accesibilidad y de los cruces en ambas zonas.
