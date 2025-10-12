Los bomberos rescatan a un niño atrapado en el baño al fallar el cierre de la puerta
La intervención tuvo lugar en torno a las 11.00 horas de este domingo en avenida de Arteixo
Un menor ha tenido que ser asistido en la mañana de este domingo por los bomberos de A Coruña al quedarse atrapado en el baño. Los efectivos recibieron un aviso a las 11.09 de que el pequeño se había quedado encerrado en el interior del lavabo de un inmueble, situado en avenida de Arteixo, al fallar el mecanismo de cierre de la puerta. La intervención de los bomberos consistió en sacar la manilla y abrir un pequeño espacio para volver a accionar el cierre y forzar la puerta.
