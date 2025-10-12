El Concello de A Coruña cambiará el planeamiento para levantar 58 pisos sociales en Os Rosales

El Concello cedió este año a la Xunta cuatro fincas para que construya vivienda pública, y el mayor proyecto se sitúa en una finca sin edificar de Os Rosales, situada entre las calles Emilio González López y Simón Bolívar en las cercanías del Centro Municipal de Emprego y la residencia Remanso. El Gobierno gallego planea levantar aquí 58 pisos sociales, pero hay un problema de carácter técnico: los terrenos aparecen en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el máximo texto urbanístico del Concello, dentro de una categoría que dificulta levantar nuevas edificaciones. El Ayuntamiento ha decidido cambiar la categoría de esta finca, y de otras cuatro, para permitir que se construya.

El problema es de carácter técnico. El plan general, de 2013, cuenta estas fincas dentro de una categoría, la norma zonal 1, pensada para la «edificación singular», lo que puede incluir desde manzanas cerradas hasta viviendas unifamiliares o núcleos tradicionales. Pero, según reconoce un informe elaborado por el propio Ayuntamiento, esta norma alude a la «edificación materializada», es decir, parece pensada para fincas en las que ya haya edificios, y esto «contrasta con la inclusión de parcelas no edificadas». El apartado referido a las obras de nueva planta en solares no edificados tiene previsiones que son, en general, «insuficientes para la concreta definición de aspectos esenciales como la edificabilidad», lo que «en la práctica impide la ejecución de la edificación» donde no la hay.

Para solucionar esto «con la mayor sencillez posible» y permitir construir, el Concello ha decidido cambiar las parcelas de norma zonal. La finca de Os Rosales, con 1.220 metros cuadrados, pasará a la norma zonal 2, clasificándose como «manzana intensiva». También se cambiará la clasificación de una parcela de 1.730 metros en Caballeros entre esta vía, la iglesia de Santos Ángeles Custodios y la ronda de Outeiro, para entrar en la categoría pensada para «bloque abierto con espacio libre de parcela», pensando en la «integración de infraestructuras existentes en el espacio libre que quedaría, en su caso».

En otra finca de 394 cuadrados situada entre dos chalets al norte de la rotonda de la calle Dolores Ibárruri, en Castaño de Eirís, se pasará a una norma zonal pensada para vivienda unifamiliar, algo que «resulta congruente», afirma el Ayuntamiento, porque la parcela se configuró como resultado de una urbanización de este tipo de inmuebles.

En cuanto a la finca de 507 metros cuadrados que se sitúa a la izquierda de la avenida de Montserrat, en dirección salida de la ciudad, en la esquina con la pequeña vía que se encuentra antes de llegar al Centro Oncológico, pasará a la clasificación de un «núcleo tradicional con tipología de edificación adosada». El listado se completa con una parcela en el 22 de la calle Canedo, en Castro de Elviña, de cerca de 500 metros cuadrados: se trata de un espacio entre edificios de esta vía y O Picho, en el cruce entre ambas calles.

En estas últimas dos parcelas el Concello proponen correcciones en el alineamiento entre los terrenos y vías públicas. Planea una tramitación simplificada: el Concello aprobó su inicio el pasado 24 de septiembre, y enviar la modificación a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático de la Xunta, para que elabore un informe.